Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Washington Post.

Чи готовий Кремль іти на компроміс заради припинення війни проти України?

Російські аналітики заявили журналістам WP, що Кремль навряд чи відмовився від своїх кінцевих цілей щодо України – демілітаризації, встановлення проросійського режиму та нейтрального статусу поза НАТО.

Трамп не хотів вступати в конфронтацію з Росією. Сам Трамп сказав, що подальші санкції, ймовірно, не змусять Путіна змінити свою думку. З цих сигналів ми могли бачити, що Трамп може бути відкритим до нової спроби переговорів, і він зробив це лише за кілька днів до закінчення свого ультиматуму,

– сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Росія Євразія Карнегі.

Водночас колишній високопоставлений кремлівський чиновник заявив, що Росія рухається до компромісу, сигналізуючи Заходу про готовність до припинення вогню в Україні. Але з певним нюансом.

"Політично (Кремлю – 24 Канал) легше продовжувати війну до остаточного розпаду України, ніж укладати мир. Ось чому вони чіпляються за ідею, що має бути тимчасове, але не постійне перемир'я, а потім тим часом можна буде провести (українські – 24 Канал) вибори", – сказав колишній чиновник, який побажав залишитися анонімним

Кремль давно прагне підкорити собі Україну шляхом обрання в країні дружнього до себе президента та парламенту в Києві. Українці неодноразово виходили на протести, вимагаючи вільного та демократичного майбутнього в Європейському Союзі.

За словами джерела, обізнаного з переговорами, натяк Путіна на готовність припинити російський наступ на Запорізьку та Херсонську області України був сприйнятий американцями як пропозиція вивести війська.

Але, за словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Києву відмовитися від Донецької та Луганської областей на Сході України в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість.

Водночас Дональд Трамп 8 серпня заявив журналістам, що пропозиція Кремля передбачає "певний обмін територіями на благо обох країн".

Російські аналітики заявили, що Путін не погодиться на виведення військ з Херсонської чи Запорізької областей – регіонів, які Росія незаконно анексувала у 2022 році, але досі не контролює повністю.

Російські війська не збираються робити жодного кроку назад,

– сказав Сергій Марков, прокремлівський аналітик.

Єдиним компромісом, на який піде Росія, за словами окупанта, буде припинення військової кампанії з захоплення Харківської області, а також міст Херсон і Запоріжжя, які залишаються під контролем України.

Володимир Зеленський 9 серпня повторив, що не погодиться на жодну угоду, яка передбачає передачу території Росії, адже це заборонено Конституцією України.

Наразі незрозуміло, чи містила російська пропозиція якісь гарантії того, що Москва просто не відновить бойові дії після перемир'я. Кремль наполягав, що будь-яка угода має на меті розв'язати те, що він називає "корінними причинами" конфлікту шляхом демілітаризації України та зміни її уряду.

За словами прокремлівського аналітика Сергія Маркова, головним інтересом Росії на саміті з президентом США буде представити Україну та Європу як "перешкоди на шляху до мрії Трампа про посередництво в мирному процесі".

Яніс Клюге, заступник голови Німецького інституту міжнародних справ та питань безпеки, заявив, що пропозиція Путіна "сама по собі є частиною війни". За словами аналітика, пропозиція росіян – це просто тимчасове припинення вогню в обмін на землю, що покликане дати Путіну перевагу в довгостроковій перспективі проти України та Заходу.