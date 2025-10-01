Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Віктора Орбана.

Що сказав Орбан про російські дрони?

Угорський прем'єр підкреслив, що не розуміє позиції західних країн. Мовляв, ЄС значно сильніший за Росію, але країни-члени "поводяться так, ніби бояться".

Росіяни – це 131 мільйон людей, скажімо, 140. Європейський Союз – це понад 400 мільйонів людей. ВВП росіян розміром з арахіс, наш – величезний, тому загальні економічні показники незрівнянні. Те, що росіяни витрачають на військові витрати, – це лише частина того, що ми витрачаємо в Західній Європі разом, у 27 країнах разом. Тож ми сильніші в усіх вимірах,

– сказав Орбан.

За його словами, якщо російські дрони залетять в Угорщину, то їх "звісно, зіб'ють". Орбан наголосив, що в його країні не бояться російських БпЛА. Але в Європі загалом бояться.

"Я ніколи не розумів, чому, якщо ми сильніші, чому ми говоримо, ніби ми слабкі? Росія не може нам нашкодити. Ну і що? Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка та чисельно слабка. Ми – сильні. Ми повинні поводитися як сильна спільнота. Порівняно з цим вони грають у гру, що ми слабкі. Я цього терпіти не можу..." – пояснив він.

Орбан заявив: щодня "витрачає багато годин на розгляд питань війни". Мова про війну в Україні та заяви Києва, а також про те, що говорять у ЄС і НАТО. Але на уточнення журналіста, чи є відповідь на ці військові питання, Орбан сказав дивно: "Це станеться, коли виникне ситуація".

Інші заяви Орбана в інтерв'ю