Німецький політолог і співзасновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн завітав на ефір 24 Каналу та в розмові з журналісткою Софією Назаренко розповів про страх Путіна перед майбутнім, проаналізував наслідки українських ударів по російській інфраструктурі, а також дав свій експертний прогноз щодо можливої мобілізації у РФ після виборів до Держдуми та ескалації російських гібридних провокацій проти НАТО і Німеччини.

24 Канал пропонує текстову версію інтерв'ю з німецьким політологом Роландом Фройденштайном.

Страх Путіна за своє майбутнє цілком обгрунтований

Журналісти The Economist припускають, що Путін зараз насправді безпосередньо боїться за своє життя. Журналісти стверджують, що в певний момент під час війни Путін сказав своїм близьким соратникам, цитую: "Вони мене повісять". Що стоїть за цією фразою і чи є у Путіна справді причини боятися за своє життя?

Я думаю, зрештою, це в руках росіян, і їм вирішувати. Усі диктатори бояться за своє майбутнє після того, як їхнє правління закінчиться. І дуже часто вони готові вчиняти жахливі злочини лише для того, щоб відтермінувати цей кінець свого правління.

Тому, коли хтось каже, що Путін боїться за своє життя, і тому ми повинні поставитися з розумінням до того, що він це робить, нападає на Україну, веде гібридну війну та державний тероризм проти Заходу – це проблема. Сам факт того, що він може боятися чи не боятися за своє життя, ніяк не стосується легітимності захисту нашої свободи та нашого існування, як у випадку з Україною.

Тож, я б сказав, що все справді залежить від того, що випливає з цього твердження. Цілком можливо, що він боїться за своє життя, але це не означає, що ми повинні якось коригувати наш опір його нападам.

Ще одна дуже цікава тема, пов'язана з українською операцією щодо закриття неба над Росією. Деякі міжнародні авіалінії вже почали відмовлятися від польотів до російських аеропортів після заяви України про загрозу цивільній авіації в Росії. На вашу думку, що це може дати українській стороні та що це практично означає для росіян зараз, адже ми бачимо, що аеропорти закриваються?

Це буде лише продовженням низки порушень повсякденного життя через українські ракетні та дронові атаки, які ми спостерігаємо вже багато місяців.

Ми почали з нафтопереробних заводів, що призвело до довгих черг і високих цін на заправках у Росії. Отже, звичайні росіяни раптом відчули війну.

Це продовжилося атаками на Wildberries, які також допомагали у військових зусиллях, тому атаки були виправданими, але це також дуже ускладнило життя і призвело до проблем із доставленням звичайних товарів для звичайних росіян. Знову ж таки, люди почали відчувати війну.

Я думаю, якщо польоти російської цивільної авіації зараз будуть суттєво обмежені або навіть заборонені, то звичайні росіяни знову відчують, що йде війна, яка зачіпає кожного з них. Чи викличе це якесь народне повстання проти Путіна і війни – звісно, сумнівно.

Але я не думаю, що це мета українських ударів і атак на певні сектори російської економіки. Мета – зробити ведення війни дорожчим і набагато складнішим, ніж воно є зараз. І це справжня мета таких дій. Те, що від цього страждають звичайні росіяни, є скоріше побічним ефектом.

Але якщо ви українець і живете під постійними бомбардуваннями, вас можна зрозуміти, коли ви кажете, що росіянам давно пора відчути, що триває абсолютно непотрібна загарбницька війна Росії проти України.

Інтерв'ю з політологом Роландом Фройденштайном – дивіться відео:

Київ під атаками, російська стратегія виснаження та українська відповідь

Ми щодня під ударами, і навіть за кілька хвилин до цього інтерв'ю я чула удар дрона поблизу центру столиці України. Ми бачимо атаки дронів на Київ щодня. Видно, що Росія сама змінює свою стратегію, але, як ви думаєте, що спонукає до зміни цієї стратегії? І чи очікуєте ви ці інтенсивні бомбардування Києва до виборів до Держдуми?

Ну, не думаю, що це якось вплине на вибори. Хоча я бачу, що частина російського суспільства також святкує атаки на Україну та українське цивільне населення. Я бачу, як інші верстви російського суспільства формально аплодують, але в глибині душі чудово розуміють, що розв'язання цієї війни було помилковим рішенням.

Я також бачу частину російського суспільства, яка глибоко, дуже глибоко розчарована війною і мовчить лише через страх. Тому я не думаю, що тут є якийсь зв'язок із виборами.

Гадаю, Росія намагається використати це "вікно можливостей" зі своєї перспективи, поки Україна ще не виробила власні, більш досконалі системи ППО. А також до того, як країни на кшталт Японії, наприклад, зможуть поставити бажані ракети-перехоплювачі Patriot. Адже Японія виробляє їх за ліцензією, і вони насправді можуть надати велику кількість Україні протягом найближчих місяців.

Отже, Росія використовує ситуацію, коли в України тимчасово бракує систем протиповітряної оборони. Тож вони намагаються витиснути з цього максимум. Вони намагаються знищити українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими, і взимку ці атаки стануть ще інтенсивнішими. Україна вже планує це і готується до такого сценарію. Саме це відбувається прямо зараз.

Тож для мене немислимо, що це зламає волю українців захищати себе і свою свободу. З іншого боку, також зрозуміло, що швидкого розв'язку проблем України із захистом повітряного простору не існує. Ми сподіваємося побачити більше постачань від європейських країн, але все це дуже обмежено. Тож на Україну чекають дуже, дуже складні часи.

Ми готуємося до важкої зими, оскільки вже мали такий досвід раніше. Але, оскільки українські дрони так успішно вражають склади, логістичні хаби та нафтопереробні заводи, чи вважаєте ви, що цієї зими буде відповідь з боку України по російській енергетичній інфраструктурі? Чи є якісь очікування щодо цього? Оскільки росіяни все зруйнували, вони, звісно, знатимуть, що це не зламає нашої волі до оборони. Але, можливо, в такому разі у Путіна виникне серйозне питання: чому росіяни мають жити без електрики чи опалення взимку?

Так, безперечно. Україні довелося б ухвалити два рішення. Перше – перенаправити частину своїх ударних потужностей, тобто ракет і дронів, від енергетики, від нафтопереробних заводів до електростанцій та енергетичної інфраструктури.

Це можливо, але це матиме свою ціну, так би мовити, в іншому місці. Є й інші цілі, які Україна не зможе атакувати там.

Інше рішення, яке має ухвалити Україна, полягає в тому, чи хоче вона атакувати суто цивільну частину російської економіки. Росія робить це без будь-яких обмежень уже кілька років. Але для України це було б чимось новим, і це вимагало б політичного рішення: "Гаразд, тепер ми просто позбавимо росіян опалення взимку".

Це було б іншим рівнем, ніж атаки на нафтопереробні заводи, які очевидно використовуються для отримання прибутку та валютних надходжень для фінансування війни. Про цивільну енергетичну інфраструктуру всередині Росії такого сказати не можна. Тож, можливо, як крок у відповідь, Україна ухвалить таке політичне рішення, але це матиме новий характер.

Вибори до Держдуми та мобілізація в Росії

Так звані "вибори" до так званої "Державної думи РФ" відбудуться лише за два тижні, але питання тут у тому, наскільки ці вибори справді розв'яжуть Кремлю руки для ухвалення рішень, які Путін наразі воліє відкладати до завершення кампанії. Ми говоримо про мобілізацію. Отже, які ваші очікування після виборів?

Дуже важко передбачити. Я думаю, що, звісно, перед виборами до Думи він не оголошуватиме загальну мобілізацію, але ми спостерігаємо поступове посилення його зусиль щодо тиску на губернаторів, щоб вони вербували більше людей у своїх регіонах. І справді, після цього ми можемо побачити велику хвилю мобілізації.

Ми також можемо побачити просто посилення цієї прихованої мобілізації через персоналізовані електронні листи без офіційного її оголошення. Це ще одна можливість. Але у російських збройних сил в агресії проти України точно закінчуються люди, і Путін відчуває, що мусить щось робити. Ми не знаємо точно що, але це точно не станеться до виборів до Думи.

Настали саме ті "Цікаві часи"

І є також певні новини щодо можливих ударів по НАТО з російського боку. Що ви думаєте про це? Чи вважаєте ви, що Росія може реально використати ці мобілізовані війська для нападу на НАТО, для якихось провокацій біля країн Балтії, оскільки 2030 рік уже близько, і оскільки це був один із найгірших сценаріїв цієї війни, можливо, Путін міг би піти на такий крок уже зараз?

Я дуже сумніваюся, що буде якийсь класичний, конвенційний, широкомасштабний військовий напад із застосуванням армій танків та ракет проти баз НАТО у великих масштабах.

Тож, хоча на Заході існує широкий спектр думок щодо цього питання, це одна з найбільш гарячих тем, що обговорюються останніми тижнями. Але я не вважаю цей екстремальний варіант чимось імовірним, просто тому, що Росія дійсно значною мірою загрузла в Україні, і, знаєте, вони готують новобранців досить швидко і не дуже якісно, і це так зване "гарматне м'ясо" для поля бою в Україні.

Мені важко уявити таке проти країни НАТО. Що я можу уявити, так це посилення та ескалацію гібридної війни. І так звані операції під "чужим прапором".

Іншими словами, ви берете пару тисяч нібито ополченців, можливо, "зелених чоловічків", як у 2014 році в Криму, які заявляють, що вони – втекла частина колишньої ПВК "Вагнер", можливо, прилетіли з Африки, будь-де, і захоплюють якусь залізничну станцію, наприклад, у Молдові чи в країнах Балтії. А потім Росія дивитиметься, що буде далі.

Вони, звісно, не визнають цього. Вони скажуть, що це окремі бунтівні елементи, "ми до цього не маємо жодного стосунку, але якщо ви почнете їх вбивати, то у вас будуть проблеми". І тому Росія висуватиме ці приховані погрози, точно так само, як вони робили це протягом останніх тижнів після атак безпілотників і реакції Заходу.

І, знаєте, чого Росія досягне в такій ситуації? По-перше, проведе розвідку боєм. Це означає, що вони атакують десь лише для того, щоб перевірити реакцію супротивника.

Як швидко естонські війська будуть на місці? Наскільки добре естонська розвідка виявляє подібні речі заздалегідь? Отже, все це дуже важливі дані для Росії, можливо, для майбутнього більшого конфлікту, вже після завершення війни проти України.

Друга мета, і вона, на мою думку, ще важливіша, – це розколоти західні суспільства і, якщо можливо, НАТО та Європейський Союз. Бо якщо країна, чи то Естонія, чи Польща, чи хтось інший, заявляє, що на неї напала іноземна держава, хоча й не зовсім зрозуміло, хто саме, але всім стає ясно, що, звісно, за цим стоїть Росія.

Якщо країна заявляє про напад і закликає до солідарності своїх союзників, можуть знайтися країни в НАТО, які скажуть: "стривайте, зачекайте, зараз найгірший час для ескалації. Ви знаєте, напруженість і так дуже висока. Тепер ми маємо розміщувати війська поблизу російського кордону? Ви з глузду з'їхали?"… Знаєте, я впевнений, що саме це скажуть деякі люди, деякі країни та уряди.

І це саме те, чого хоче Росія. Бо якщо ця позиція, ця реакція призведе до паралічу НАТО, і тоді, можливо, якісь коаліції охочих відправлять війська, а інші залишаться осторонь, то НАТО політично мертве. І Європейський Союз був би серйозно послаблений, якби в його лавах виникли такі розбіжності. І це кінцева політична мета такої гібридної атаки під фальшивим прапором, якщо хочете.

І не забуваймо, що за будь-якою атакою під фальшивим прапором стоїть величезна загроза. Наприклад, російської авіаційної та ракетної могутності проти Заходу. А Захід зараз дуже слабкий у протиповітряній обороні. Наприклад, ракети Patriot, через війну з Іраном і через постачання багатьох систем Україні.

Тож Росія могла б не лише влаштувати атаку під фальшивим прапором, вона могла б також помахати кулаками, наприклад, авіаційною потужністю та потенціалом ударів на великі відстані. Ракети "Іскандер", "Кинджал", комплекс "Авангард" і так далі. Вона все ще могла б помахати чимось значно сильнішим як загрозою, якщо НАТО відреагує. І все це разом створює дуже-дуже небезпечну ситуацію.

А наступні місяці будуть... як там звучить китайське прислів'я? Насправді це китайське прокляття – "Щоб ви жили в цікаві часи". Тож я думаю, що наступні кілька місяців, на жаль, виявляться дуже цікавими.

Давайте поговоримо про інцидент в аеропорту Лейпцига в Німеччині. І, що примітно, це сталося напередодні виборів у східній Німеччині. Ви бачите тут прямий зв'язок? І ми вже знаємо, що за цією операцією стоять росіяни.

Це не перший напад на аеропорт Лейпцига. Там була пожежа, посилка спалахнула у 2024 році. Тож я б не обов'язково пов'язував це з регіональними виборами у Східній Німеччині.

Цей російський державний тероризм також спрямований на те, щоб справити враження на східнонімецьку аудиторію, яка боїться війни з Росією і має певне розуміння путінського ставлення до України, путінського ставлення до Заходу, путінських спроб перешкодити Заходу допомагати Україні, і саме в цьому полягала суть атаки на аеропорт Лейпцига.

Я маю на увазі, що фактично всі західні партнери Німеччини висловили солідарність після оголошення про відповідальність Росії.

Але у Німеччині реакції на це дуже, дуже різні, і навіть суперечливі. Є деякі радикали, екстремісти зліва та справа, які передбачувано кажуть, що "зараз найгірший час для ескалації". І, крім того, знаєте, кажуть: "Україна підірвала "Північний потік-2". Це був державний тероризм, а не ця атака, де ніхто не загинув, жодної шкоди не було завдано, лише пара дронів, і хто знає, чи вони російські, чи ні"...

Були розбіжності в уряді, особливо серед соціал-демократів, щодо належної реакції на це. Але це не призвело до відступу німецького уряду. І так, це правда, що реакція могла бути жорсткішою, ніж просто закриття культурного інституту та консульства [Росії]. І посилення візового режиму.

Але я думаю, що склянка принаймні наполовину повна. І це було безпрецедентно.

Німеччина ніколи не вказувала пальцем на Росію. Німеччина ніколи не запроваджувала санкції як наслідок дій Росії на території Німеччини. Тож, я думаю, ми зробили крок вперед.

І я думаю, що німецький уряд намагається залишити простір для подальшої ескалації в майбутньому, бо ми знаємо, ми майже впевнені, що це буде не остання російська атака в Німеччині.

Вибори у Східній Німеччині та зростання AfD

Останнє запитання на сьогодні про вибори у Східній Німеччині, які ваші очікування? І ми знаємо, що партія AfD ("Альтернатива для Німеччини", – 24 Канал), ймовірно, отримає близько 40% (розмова відбувалась 5 вересня 2026-го, напередодні виборів, – 24 Канал). І як ви вважаєте, чи ці вибори в довгостроковій перспективі змінять політичний ландшафт напередодні виборів до Бундестагу 2029 року?

Так, підйом AfD – це один із кардинальних зрушень у німецькій та європейській політиці за останні кілька років. Зараз у нас будуть регіональні вибори у трьох землях Німеччини: Берліні, Мекленбурзі та Саксонії-Ангальт. Усі три фактично знаходяться на сході.

І в Саксонії-Ангальті, як єдиній [землі] з трьох, існує не лише дуже велика ймовірність того, що AfD стане найсильнішою партією, а й можливість, хоча я оцінюю її менш ніж у 50%, що AfD очолить уряд, здобувши абсолютну більшість.

Це справді лячна перспектива, оскільки вперше реальна виконавча влада, від освіти та медіа до поліції та судової системи, опиниться в руках AfD – партії, яка вважає майже всі інші партії зрадниками нації, є проросійською, виступає проти ліберальної демократії та має антизахідний характер у своїй основі.

Тож, як я вже сказав, я не вважаю ймовірним, що AfD захопить владу, але зростання кількості їхніх голосів викличе тремтіння в усьому політичному ландшафті Німеччини. І це може, власне, сигналізувати про внутрішні розколи та проблеми всередині ХДС, провідної партії в уряді, та особисто Фрідріха Мерца. Але нам доведеться почекати на результати й побачити, наскільки все погано.

У будь-якому разі, можна з упевненістю сказати, що навіть повна перемога AfD у Саксонії-Ангальт і перехід землі, так би мовити, під контроль AfD не змінять курс німецького уряду щодо України. Як і курс німецького уряду щодо Росії. Ці речі насправді не зміняться.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.