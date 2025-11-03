Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, чи можуть позиції окремих країн вплинути на Дональда Трампа щодо послаблення антиросійських санкцій. Також Віктор Орбан звертався до президента США щодо скасування для Угорщини обмеження на купівлю російської нафти, але отримав відмову.

Болгарія також висловила стурбованість щодо санкцій, адже в Бургасі розташований потужний нафтовий завод російської компанії "Лукойл", який забезпечує до 80% пального країни. Тому Софія звернулась до Вашингтона щодо можливості послабити обмеження.

Водночас прецедент щодо звільнення від санкцій окремих компаній вже є у Німеччині.

Зверніть увагу! США надали загальну ліцензію, що дозволяє проводити операції впродовж пів року – до 26 квітня 2026 року – німецьким компаніям, які є "дочкам" Роснафти", – Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH. За цей період часу Німеччина має розв'язати питання щодо власності.

"Тобто санкції були накладені, але Німеччина отримала "зелене світло", – підкреслив Чаленко.

Також до США 7 листопада прибуде Віктор Орбан. І хоча Трамп відмовив на прохання Угорщини скасувати санкції щодо неї, але тема, на думку політолога, не закрита.

Очевидно, що Угорщина, за словами Чаленка, буде ставити питання руба, що США для неї теж мають зробити виключення. Імовірно, що Орбан може використати для цього кейс Болгарії, щоб прикрити можливість обходу санкцій.

Також Трамп вписався у передвиборчу кампанію Орбана. Він розхвалював прем'єра Угорщини під час мирного саміту у Шарм-ель-Шейху. Крім того, заява про зустріч Трампа та Путіна у Будапешті, яка не відбулась, була елементом підтримки безпосередньо Орбана, рейтинги якого і його партії не дозволяють говорити про перемогу виборах у квітні 2026 року,

– пояснив Ігор Чаленко.

Тому у сьогоднішній ситуації в Орбана, як припустив політолог, є шанси вибити собі виключення щодо санкції. Однак тоді санкції втрачають сенс. Адже далі до США звернеться Індія, щоб вибити зменшення 50% мит, що були введені у серпні, саме через купівлю російської нафти.

Такі дії з боку певних країн будуть сильно бити по ефективності кроків, які зробив Трамп. Тоді станеться ефект доміно, який буде важко зупинити.

– наголосив він.

Водночас США сьогодні можуть запропонувати країнам, на яких вплинуть санкції, компенсувати необхідні обсяги нафти з власного видобутку і транспортувати їх до Європи. Це було б набагато вигідніше, на його думку, Сполученим Штатам, ніж давати виключення певним країнам Європи.

Він додав, якщо є ціль зупинити військові дії і завершити активну фазу війни, то жодних вагомих поступок для країн взагалі не може бути.

