Про таке інформує 24 Канал із посилання на видання PAP.

Що відомо про російські "Шахеди" в парламенті Великої Британії?

Днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів перемовини з британськими парламентарями.

На зустрічі він показав безпілотник, які окупанти щодня використовують для атак на Україну. Він підкреслив, що Україна виявила вразливі місця, зокрема заводи з виробництва дронів, зброї та нафтопереробні підприємства, і вже завдає ударів по цих військових цілях власними ракетами.

Чим більше тиснутимемо на Росію, тим швидше Путін зрозуміє, що не може виграти цю війну. Трамп вже сказав, що не можна виграти війну, не вдаривши по території ворога, і я з ним згоден,

– підкреслив Сікорський.

Водночас Сікорський зазначив, що американські ракети "Томагавк" значно переважають українські за дальністю та потужністю.

Жест з російським "Шахедом" обурив дипломатів Ірану. За інформацією Iran International, міністерство закордонних справ країни запросило тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека. Метою такого кроку стало висловлення обурення через участь Сікорського в презентації іранського безпілотника.

Коментуючи цю ситуацію, речник МЗС Польщі Мацей Вевюр зазначив у розмові з PAP, що діалог в іранському міністерстві не був одностороннім.

Польська сторона наголосила, що такі безпілотники становлять реальну загрозу для Польщі. За його словами, іранська сторона взяла цю інформацію до відома.

Які відносини Ірану з Росією?