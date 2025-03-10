Саме він займе місце Трюдо на посаді прем'єра, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про нового прем'єра Канади Марка Карні

У січні 2025 року Джастін Трюдо оголосив, що йде у відставку після більш ніж дев’яти років перебування при владі. Рейтинг прем'єра різко впав, що змусило правлячу Ліберальну партію провести швидкий конкурс на його заміну.

У голосуванні, у якому взяли участь більше 150 тисяч членів партії, переміг колишній керівник центрального банку Марк Карні. Він випередив ексміністерку фінансів Христю Фріланд та ще двох кандидатів.

Карні був фаворитом, отримавши найбільшу підтримку від членів партії та найбільшу кількість зібраних грошей серед чотирьох ліберальних кандидатів,

– пише Reuters.

Цікаво те, що Карні є абсолютним політичним новачком. Його перемога стала першим випадком, коли прем'єром Канади став аутсайдер без реального політичного минулого.

Карні стверджує, що його досвід керівника двох центральних банків G7 – Канади та Англії – означає, що він є найкращим кандидатом для боротьби з Трампом. Під час передвиборчої кампанії той заявив, що він підтримує відповідні мита проти США за принципом "долар за долар" і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій. Він неодноразово скаржився, що зростання Канади за часів Трюдо було недостатнім.