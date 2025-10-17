Однак навряд він зобов'яжеться зробити це вже на зустрічі з Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня. Деталі повідомили для CNN ознайомлені з ситуацією джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також Дзвінок Путіна змінює все: для чого Зеленський їде до Трампа та чи отримає Україна Tomahawk

Чи надасть Трамп Tomahawk для України ?

Приблизно за 24 години до запланованої зустрічі Трампа й Зеленського в Білому домі Путін зробив "останню спробу втрутитися в справи американського президента і зупинити всі розмови про відправлення летальної зброї США до Києва".

Однак після розмови з російським диктатором Трамп нібито не виключив з обговорення можливість надання Tomahawk, хоча навряд США оголосять про таке рішення під час зустрічі 17 жовтня.

Водночас, за даними двох джерел CNN, ситуація завжди може змінитися, коли президент залишиться наодинці з українською делегацією.

Американські чиновники також зазначили – протягом останніх тижнів Трамп як публічно, так і приватно демонстрував більшу прихильність до того, аби дозволити Україні отримувати ракети великої дальності. Адміністрація навіть підготувала відповідний план на випадок, якщо президент дасть відповідний наказ, що може статися будь-якої миті.

Трамп зволікав, сподіваючись дізнатися від Зеленського, як саме він планує використовувати цю зброю,

– пишуть у CNN.

Цікаво! За даними високопоставленого джерела Reuters, Україна підготувала для Трампа презентацію про те, як використовуватиме Tomahawk, і як вони можуть змінити хід війни.

До слова, Зеленський вважає, що надання таких ракет Києву змусить Путіна повернутися за стіл переговорів.

Інший американський чиновник зауважив, що Трамп зосереджується насамперед на дипломатичному підході врегулювання війни, тож погроза відправити Tomahawk в Україну є лише одним із засобів у межах цих зусиль.

Що кажуть експерти про розмову Путіна й Трампа?