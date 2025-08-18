Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Corriere Della Sera.Можлива тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним може відбутися наприкінці цього тижня.

Європейські лідери не дійшли згоди щодо локації можливої зустрічі

Європейські дипломати отримали від американських колег прохання бути готовими до переговорів, проте наразі не можуть дійти згоди щодо місця проведення саміту.

За даними видання Sky News, США та країни Європейського Союзу погодилися, що зустріч має відбутися в Європі, якщо не відбудеться ніяких змін. Однак між європейськими лідерами виникла суперечка щодо локації: прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала Рим, тоді як президент Франції Еммануель Макрон наполягає на Женеві.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії також висловили готовність прийняти переговори. Інші розглядаються варіанти, включно з Будапештом та Гельсінкі.

Мелоні, як пише Corriere della Sera, перед зустріччю у Вашингтоні наголошувала союзникам на необхідності підтримати мирні зусилля Трампа та зазначала, що важливо забезпечити, щоб Україна не залишилася наодинці. Вона також підкреслила, що застосування статті 5 НАТО можна розширити так, щоб у разі нападу на Україну її захищав альянс, навіть якщо країна формально не є його членом.

У той же час Макрон віддає перевагу прямому втручанню європейських країн та відправці військ на підтримку України. Мелоні у відповідь зауважила, що Росія має 1,3 мільйона солдатів і питання прямого військового втручання не є простим, адже кожна жертва вимагатиме реакції НАТО.

Як пише видання, питання безпеки, територій, мови та припинення вогню залишаються ключовими для обговорення. Зеленський, у свою чергу, готовий на "прийнятні компроміси" щодо нинішньої лінії фронту, щоб налагодити процес мирного врегулювання війни та зберегти суверенітет України.

Напередодні прем’єр-міністр Мелоні приєдналася до відеоконференції "коаліції охочих", щоб виробити спільну позицію, яка буде представлена у Білому домі під час зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів, включно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Питання місця проведення тристороннього саміту досі залишається "камінцем спотикання". Рим пропонує Мелоні, Женеву – Макрон. Водночас дипломати та лідери намагаються не допустити, щоб суперечка щодо локації затьмарила основну мету переговорів – мирне врегулювання війни та безпеку України.