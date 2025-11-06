Росія використовує "Посейдон" у цілях пропаганди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Навіщо Путін хизується "Посейдоном"?

За задумом, "Посейдон" – це засіб «другого удару»: він має вступити в дію після обміну першими ядерними ударами між противниками. Конструктивно апарат – швидше підводний дрон – оснащений ядерною боєголовкою потужністю близько 2 мегатонн і, нібито, ядерним реактором, що теоретично забезпечує йому практично невичерпну дальність ходу й можливість таємно підійти до берегових об’єктів і знищити порти (хоча логіка такого застосування при вже здійсненому першому ядерному ударі виглядає сумнівною).

Автор статті в Forbes менше зосереджується на технічних деталях "Посейдона" й більше на тому, навіщо Кремль виставляє напоказ зброю, яка за ідеєю мала б бути надзвичайно секретною. На його погляд, оголошення про цей проєкт – спосіб відновити імідж Москви як провідної військової сили після невдалих операцій в Україні: демонстрація "унікальної" зброї покликана створити враження, що Росія й досі попереду в озброєннях.

Вибір моменту для цих демонстрацій, на думку журналіста, теж не випадковий – це відповідь на дискусії про можливі поставки "Томагавків" Україні. "Посейдон" має показати рішучість Кремля підтримувати стратегічний баланс із Заходом попри втрати на полі бою й економічні обмеження.

