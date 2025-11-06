Росія використовує "Посейдон" у цілях пропаганди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
Навіщо Путін хизується "Посейдоном"?
За задумом, "Посейдон" – це засіб «другого удару»: він має вступити в дію після обміну першими ядерними ударами між противниками. Конструктивно апарат – швидше підводний дрон – оснащений ядерною боєголовкою потужністю близько 2 мегатонн і, нібито, ядерним реактором, що теоретично забезпечує йому практично невичерпну дальність ходу й можливість таємно підійти до берегових об’єктів і знищити порти (хоча логіка такого застосування при вже здійсненому першому ядерному ударі виглядає сумнівною).
Автор статті в Forbes менше зосереджується на технічних деталях "Посейдона" й більше на тому, навіщо Кремль виставляє напоказ зброю, яка за ідеєю мала б бути надзвичайно секретною. На його погляд, оголошення про цей проєкт – спосіб відновити імідж Москви як провідної військової сили після невдалих операцій в Україні: демонстрація "унікальної" зброї покликана створити враження, що Росія й досі попереду в озброєннях.
Вибір моменту для цих демонстрацій, на думку журналіста, теж не випадковий – це відповідь на дискусії про можливі поставки "Томагавків" Україні. "Посейдон" має показати рішучість Кремля підтримувати стратегічний баланс із Заходом попри втрати на полі бою й економічні обмеження.
Путін доручив провести ядерні випробування?
У середу, 5 листопада, російський міністр оборони Білоусов заявив, що вважає за доцільне розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні "Нова земля". Він зауважив, що Вашингтон активно нарощує стратегічні наступальні озброєння.
Своєю чергою під час наради у Кремлі Путін доручив зібрати інформацію, провести аналіз і внести пропозиції про можливий початок робіт з підготовки ядерних випробувань.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков уточнив, що Путін доручив вивчити доцільність ядерних випробувань, а не починати їх підготовку.