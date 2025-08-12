Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ВПС США в Європі.

Що відомо про бомбардувальники біля кордону з Росією?

Там зазначають, що наявність літаків у Норвегії дасть змогу екіпажам удосконалювати тактику, підвищувати маневреність і зміцнювати координацію із союзниками по НАТО через спільні навчання й операції, підвищуючи бойові можливості та рівень готовності.

Екіпажі бомбардувальників виконають серію навчальних місій під керівництвом країн Альянсу у складному повітряному просторі з високим рівнем загроз.

"Вони тренуватимуться з ключових елементів процесу пошуку, фіксації, відстеження та цільового призначення, відточуючи швидкість і точність, з якими бомбардувальники та винищувачі здатні діяти проти загроз у режимі реального часу", – ідеться в повідомленні.

Ці загрози будуть як повітряними, так і наземними.