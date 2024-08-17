Агент ФСБ і новий Пригожин? Хто такий Георгій Закревський і чи реальні його погрози Путіну

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Серед російських воєнних блогерів чи так званих воєнкорів є особливий жанр ниття. Його різновид – критика влади, визнання провалу вторгнення в Україну та констатація факту, що "специальная военная операция (так росіяни називають війну проти України – 24 Канал) полностью, полностью провалилась". Серед найвідоміших – Ігор Гіркін, автор вже згаданої фрази та засуджений міжнародним трибуналом воєнний злочинець, та Євгеній Пригожин – ватажок російських найманців ПВК "Вагнера", який рік тому загинув в авіакатастрофі.

Останній у своїй критиці не боявся зачіпати лідерів російської вертикалі влади – міністра оборони Шойгу та начальника генерального штабу Гєрасімова. Водночас Пригожин боявся прямо чіпати російського президента, хоч одного разу і припустив, що "счастливый дедушка – законченный м*дак". Хоч тоді він прямо і не назвав ім'я кремлівського диктатора, та всі зрозуміли, що йшлося саме про Путіна.

Утім, образність не врятувала Пригожина від смерті, а головного "роздратованого патріота" Гіркіна від колонії. Їхній приклад став таким собі уроком для майбутніх критиків режиму та попередженням. Але, як то часто буває, на полі, що звільнилося, неодмінно має постати новий герой. Нині на цю позицію в Росії претендує такий собі Георгій Закревський, про якого ніхто майже нічого не знає.

Хто такий Закревський, чи справді він – новий ворог Путіна, наскільки реальні його погрози та чи може стати новим Пригожиним у Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Нова зірка серед російських воєнних "критиків"

13 серпня 2024 року популярний білоруський телеграм-канал "Нехта" виклав звернення Закревського до росіян із закликом до бунту проти Путіна. Водночас "Нехта" не була першоджерелом, а опублікувала нарізку найбільш соковитих заяв із його 20-хвилинної промови на ютубі. Той ролик датований 9 серпня 2024 року і зібрав понад 100 тисяч переглядів.

Ми закликаємо всіх приєднатися до нашого Союзу, щоб врятувати країну. Точка неповернення вже пройдена,

– заявив Георгій Закревський у своєму зверненні до росіян.

Причина майбутнього бунту, до якого нібито готується Закревський, – провал "СВО" і потреба в терміновому порятунку Росії від зрадника-президента, українських інтервентів та – увага! – етнічних банд і мігрантів. В останніх Закревський, схоже, бачить взагалі головну проблему Росії та вже пообіцяв вислати всіх, хто прибув до Росії після 2011 року. До того ж робити це він збирається їхнім коштом або коштом сторони, яка прийматиме депортованих.

аку саму риторику кілька років тому застосовував Дональд Трамп, коли обіцяв своїм виборцям, що легендарну стіну на кордоні з Мексикою збудує власним коштом саме Мексика. Та вона не захотіла.

Після реалізації програми з депортації Закревський миттєво планує відновити економіку Росії та зібрати нові сили для "повернення України", але "правильно" та вже без Путіна.

За добу ролик-звернення Закревського на "Нехті" подивилися понад 300 000 разів, також різко зросла і кількість запитань: а хто це, власне, такий?

Агент ФСБ з прогалинами в біографії: що відомо про Закревського

Про Георгія Закревського відомо небагато. Ми точно знаємо, що йому за 50 років і в нього немає на голові волосся, що робить його схожим на Пригожина. Та не на покійного ватажка вагнерівців, а на Іосіфа – живого чоловіка та продюсера пропутінської співачки Валєрії, відомого своїми розмовами з російськими чиновниками, які були злиті в мережу у 2023 році та стали доказом того, що російські еліти не надто схвалюють "курс партії".



Георгій Закревський / Скриншот із відео

Народився Георгій Закревський у Москві нібито 18 червня 1971 року в родині представників радянської еліти середньої ланки.

Ім'я по батькові – Костянтинович, що робить Закревського тезкою сталінського маршала Жукова, однієї з центральних фігур путінського культу війни, відомого як "побєдобєсіє".

Про реального Закревського в мережі майже нічого немає, є лише майже ідентичні біографії на російських сайтах-помийках, явно написані ним самим або кимось із його оточення. Утім, деякі епізоди біографії відомі й без його редагування.

Як стверджується, строкову службу Закревський починав у прикордонних військах (підкорялися КДБ – головній радянській спецслужбі), де застав розвал СРСР. Після демобілізації навчався у виші та в 1997-му отримав диплом юриста. Де саме – невідомо, можливо, це були якісь структури, пов’язані зі спецслужбами, або ж сам Закревський хотів, щоб так думали. Можливо, вся ця таємність – банальна спроба приховати кримінальний строк. Така історія була доволі типова для Росії того часу.

Сам себе Закревський називає воїном-інтернаціоналістом (так в СРСР називали учасників радянської окупації Афганістану та ширше – всіх радянських військових, що виконували завдання за межами СРСР). Хоча в 90-х і на початку 2000-х Росія жодних подібних місій, крім Центральної Азії, не виконувала.

Закревський кокетливо говорить, що не має права розповідати про свої звитяги до 2014 року, але визнає, що у 2015 – 2017 році був "іхтамнєтом" в Україні та воював проти ЗСУ на Донбасі у складі "Союзу добровольців Донбасу" (СДД). Цю створену у 2015 році структуру російські спецслужби використовували як прикриття для своїх операцій в Україні, а першим очільником СДД був воєнний злочинець Алєксандр Бородай.



Закревський в Україні / Фото із соцмереж

У 2017 році Закревського "помітили" українські OSINTери та внесли в базу "Миротворець". На його сторінці є три адреси в Москві, телефони та його паспортні дані. На жаль, українські волонтери, що працюють на "Миротворці", не уточнили, що саме робив Закревський в Україні, обмежившись формулюванням "воєнний злочинець" і підозрою в тому, що він – агент ФСБ.

Сам Закревський стверджує, що на Донбасі 2 роки був інструктором бойовиків. Він дійсно не "світився" і не став фігурантом гучних справ, не був у перших ролях і в СДД. До речі, доволі мудро, адже більшість учасників цієї терористичної організації, включно з Арсєнієм Павловим на прізвисько Моторола, уже давно мертві.

ПВК "Паладін": навіщо Закревському свої найманці

У тому ж 2017 році Закревського нібито делегували до Сирії, а сам він говорить і про Ліван, хоча там Росія не представлена (це зона впливу її союзника Ірану та його проксі з "Хезболли").

На цей період, за версією самого Закревського, припадає створення приватної воєнної компанії "Паладін". Завданнями "Паладіна" нібито було "незалежне консультування, проведення навчальних і практичних семінарів з питань забезпечення військової безпеки (включно зі збройною охороною)".

Самого Закревського називали людиною, що має за плечима колосальний досвід участі у військових діях у гарячих точках, а також експертом у питаннях охорони VIP-персон, режимних та інших об'єктів, які перебувають у країнах із нестабільною політичною ситуацією та регіонах підвищеного терористичного ризику.

Закревський у 2020-му під час битви за квартиру в центрі Москви / Скриншот

Водночас найбільш відома операція Закревського – спроба захоплення у 2020 році 3-кімнатної московської квартири свого покійного батька, на яку претендувала його мачуха. Війна із 74-річною пенсіонеркою (до речі, донькою радянського адмірала Ніколая Смірнова) супроводжувалася стеженням, обміном викривальними статтями в ЗМІ, сюжетами на ТБ та завершилася в суді його перемогою.

Сюжет російського каналу НТВ про квартирного рейдера Закревського:

"Нехта" стверджує, що "Паладін" має до 300 штиків (найманців – 24 Канал) і виконує завдання в Африці та Сирії. Також повідомляється, що під охороною "Паладіна" перебувають неназвані 3 стратегічні об'єкти.

Сам Закревський називає це утворення "воїнським союзом" і говорить, що ПВК – лише вершина айсберга. А сайт ПВК "Паладін" натякає, що угруповання мало завдання в Лівані, Еквадорі та Конго. Щоправда, перевірити правдивість цих заяв доволі проблематично, а сам Закревський в інтерв'ю пропонує слухачам довіритись його бровам і харизмі. Судячи з коментарів під його відео, багато росіян так і роблять.

Водночас "воїнський союз", як і ПВК, – це евфемізми, адже не мають у Росії офіційного статусу, тобто перебувають у сірій зоні поза законом, якщо, звісно, не мають "даху" від держави чи російських спецслужб. Саме так діяла так звана ПВК "Вагнера" в Африці, Сирії та інших державах – фактично це були групи найманців, що їх контролювала держава Росія. Але всі цнотливо прикривали очі та вдавали, нібито мають справу з приватними бізнесменами, де голова корпорації Пригожин – самостійний гравець, а не маріонетка російських спецслужб.

З огляду на це доволі цікаво подивитися на установчі документи ПВК "Паладін" (у російських базах даних ТОВ "Паладін" зареєстрована в Москві лише у 2022 році як організація, що займається "професійною, науковою та технічною діяльністю"). Директором ТОВки дійсно є пан Георгій Закревський.

Скриншот щодо ТОВ "Паладін"

Закревський називає це утворення не просто ПВК, а натякає на його масовість та іменує "неформальним союзом громадян", у якому розділяє ядро професійних військових, що діють у форматі "закритого військового ордену", учасників і членів організації (нібито представлені в усіх російських силових структурах) та симпатиків (серед цивільних). Ба більше, організація Закревського нібито має філіали у великих містах Росії, зокрема в Новосибірську.

Цільовою аудиторією Закревський вважає мільйони росіян (громадянське суспільство), запит на ресентимент яких Путін не виконав. Після перегляду інтерв’ю Закревського виникає образ нового "декабриста", що хоче зробити Росію знову великою.

Цікаво Вимагатимуть своєї частки: з кого в Росії може початися бунт

Новий Пригожин? Як Закревський "наїжджає" на Путіна

Серпнева медійна атака на Путіна для Закревського не перша – приблизно те саме він робив і раніше. Допомагала йому в цьому мережа каналів російських ура-патріотів "Грань" (ведучий Дмітрій Данілов). На ютуб-каналі Закревського зібрано два десятки подібних за тематикою інтерв'ю. На одне з них у листопаді 2023 року звернув увагу український блогер Денис Казанський, який спеціалізується на аналізі російської пропаганди та блогосфери. Словам Закревського він присвятив окремий ролик під назвою "Де наші "Армати".

Заява Закревського про Путіна – дивіться сюжет Дениса Казанського:

Щоправда, критика Путіна Закревським тоді збіглася з початком нового наступу Росії на Донбасі. На нього "воєнкори" покладали великі сподівання, а тому слова лисого та бровастого власника ПВК потонули в загальних криках схвалення російського диктатора.

Також Закревський проводив збори своїх прихильників у Москві у квітні 2024 року у форматі "запитання – відповідь". Записи викладені на ютубі. Там Закревський знову повторює свої тези про "зраду", "договорняк" та весь свій набір звинувачень на адресу Путіна, який перемежовує улюбленим словом-паразитом "блін".

Лекція Закревського в Москві, за яку йому нічого не було:

Нині Закревський знову має можливість бути почутим, адже Росія на початку серпня 2024 року проспала вторгнення на Курщину та за тиждень втратила стільки ж території, скільки спромоглася захопити з початку року.

Нові ролики Закревського знову збирають десятки тисяч переглядів (сам він рахує сукупну кількість переглядів і говорить про понад 20 мільйонів), а значить, у Росії все ж є запит на зміну влади та "російський бунт". Так, саме той, про який писав колись Пушкін. А той факт, що Закревському вже пів року дають спокійно наїжджати на Путіна, наводить на думку про присутність у цій історії інших зацікавлених осіб, можливо, дійсно "розсерджених патріотів". Адже навіть серед нацистів були люди, які хотіли вбити Гітлера, то чому їх не може бути в Росії?