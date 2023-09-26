Gepard б'є точно в ціль: потужне відео роботи ППО під час атаки на Південь

26 вересня 2023, 18:48
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили показали бойову роботу по російських ударних дронах типу "Шахед", якими ворог атакував уночі 26 вересня Півдні країни.

На опублікованому відео – робота зенітної самохідної артилерійської установки Gepard, яку передала Німеччина. 

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"Німецький "Gepard" б'є точно в ціль", – підписали ролик у Повітряних силах. 

Робота Gepard по російських "Шахедах": відео

Нічна атака: скільки цілей знищено 

  • Сьогодні, 26 вересня, вночі окупанти вкотре намагались атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
  • Сили протиповітряної оборони знищили 26 з 38 російських безпілотників.
  • Зокрема, під атакою ворога вкотре була Одеська область. Росіяни упродовж годин тероризували регіон ударними безпілотниками. Окупанти пошкодили пункт пропуску між Україною й Румунією.
Автор: Анастасія Лукашевська