Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Антона Геращенка звільнили з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.
Це трапилось на засіданні Кабміну 4 серпня. Антон Геращенко перебував на посаді з 2019 року.
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Уряд звільнив Геращенка
Уряд ухвалив рішення звільнити Антона Геращенка з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. Ба більше, на засіданні вирішили призначити заступниками глави МВС:
- Мері Акопян;
- Богдана Драп'ятого.
Мері Акопян очолювала Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС, Богдан Драп'ятий – секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Окрім цього Кабмін призначив:
- Мустафу-Масі Найєма – заступником Міністра інфраструктури України;
- Василя Шкуракова – першим заступником Міністра інфраструктури України;
- Анатолія Комірного – заступником Міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ганну Маляр – заступницею Міністра оборони України;
- Віталія Кіндратіва – головою Державної служби морського та річкового транспорту України;
- Владиславу Магалецьку – переможницею конкурсу на зайняття посади голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- Павла Рябікіна – переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби;
- Івана Смілого – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;
- Олександра Малецького – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
До речі, на засіданні уряд погодив призначення:
- Олега Буряка – головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області;
- Олексія Чушкіна – головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
Також розглянули кандидатури для призначення на посаду члена Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Олександра Формагея та Олександра Косянчука.Зверніть увагу! 13 липня 2021 року у відставку з посади глави МВС подав Арсен Аваков. На його місце уряд 16 липня призначив Дениса Монастирського.
Антон Геращенко на посаді заступника глави МВС: коротко
- Антона Геращенка призначили на посаду заступника глави МВС у вересні 2019 року. Він працював на посаді, коли головою МВС був Арсен Аваков.
- ЗМІ повідомили, посилаючись на джерело в Кабміні, що Антона Геращенка звільнили за власним бажанням. На його посаду призначили Марі Акопян.
- Антон Геращенко координував законодавче забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, а також Громадською радою при МВС та зв'язок зі ЗМІ.