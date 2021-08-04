Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

4 серпня 2021 , 14:16
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Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

Антона Геращенка звільнили з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Це трапилось на засіданні Кабміну 4 серпня. Антон Геращенко перебував на посаді з 2019 року. 

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Уряд звільнив Геращенка

Уряд ухвалив рішення звільнити Антона Геращенка з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. Ба більше, на засіданні вирішили призначити заступниками глави МВС:

  • Мері Акопян;
  • Богдана Драп'ятого. 

Мері Акопян очолювала Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС, Богдан Драп'ятий – секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Окрім цього Кабмін призначив:

  • Мустафу-Масі Найєма – заступником Міністра інфраструктури України;
  • Василя Шкуракова – першим заступником Міністра інфраструктури України;
  • Анатолія Комірного – заступником Міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Ганну Маляр – заступницею Міністра оборони України;
  • Віталія Кіндратіва – головою Державної служби морського та річкового транспорту України;
  • Владиславу Магалецьку – переможницею конкурсу на зайняття посади голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • Павла Рябікіна – переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби;
  • Івана Смілого – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;
  • Олександра Малецького – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

До речі, на засіданні уряд погодив призначення:

  • Олега Буряка – головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області;
  • Олексія Чушкіна – головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

Також розглянули кандидатури для призначення на посаду члена Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Олександра Формагея та Олександра Косянчука.

Зверніть увагу! 13 липня 2021 року у відставку з посади глави МВС подав Арсен Аваков. На його місце уряд 16 липня призначив Дениса Монастирського

Антон Геращенко на посаді заступника глави МВС: коротко

  • Антона Геращенка призначили на посаду заступника глави МВС у вересні 2019 року. Він працював на посаді, коли головою МВС був Арсен Аваков.
  • ЗМІ повідомили, посилаючись на джерело в Кабміні, що Антона Геращенка звільнили за власним бажанням. На його посаду призначили Марі Акопян.
  • Антон Геращенко координував законодавче забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, а також Громадською радою при МВС та зв'язок зі ЗМІ. 
Автор: Діана Квасневська