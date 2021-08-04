Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Антона Геращенка звільнили з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Це трапилось на засіданні Кабміну 4 серпня. Антон Геращенко перебував на посаді з 2019 року.

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Уряд звільнив Геращенка

Уряд ухвалив рішення звільнити Антона Геращенка з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. Ба більше, на засіданні вирішили призначити заступниками глави МВС:

Мері Акопян;

Богдана Драп'ятого.

Мері Акопян очолювала Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС, Богдан Драп'ятий – секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Окрім цього Кабмін призначив:

Мустафу-Масі Найєма – заступником Міністра інфраструктури України;

Василя Шкуракова – першим заступником Міністра інфраструктури України;

Анатолія Комірного – заступником Міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ганну Маляр – заступницею Міністра оборони України;

Віталія Кіндратіва – головою Державної служби морського та річкового транспорту України;

Владиславу Магалецьку – переможницею конкурсу на зайняття посади голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Павла Рябікіна – переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби;

Івана Смілого – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;

Олександра Малецького – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До речі, на засіданні уряд погодив призначення:

Олега Буряка – головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області;

Олексія Чушкіна – головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

Також розглянули кандидатури для призначення на посаду члена Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Олександра Формагея та Олександра Косянчука.

Антон Геращенко на посаді заступника глави МВС: коротко

Антона Геращенка призначили на посаду заступника глави МВС у вересні 2019 року. Він працював на посаді, коли головою МВС був Арсен Аваков.

ЗМІ повідомили, посилаючись на джерело в Кабміні, що Антона Геращенка звільнили за власним бажанням. На його посаду призначили Марі Акопян.

Антон Геращенко координував законодавче забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, а також Громадською радою при МВС та зв'язок зі ЗМІ.