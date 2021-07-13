7 років, 4 місяці, 16 днів і ночей, – Геращенко відреагував на відставку Авакова
13 липня 2021 , 19:32Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. На це вже відреагував його заступник Антон Геращенко. Він подякував колезі за можливість разом працювати та навчатися.
Геращенко прокоментував відставку Авакова, підрахував, скільки днів він був міністром та висловив свою подяку.
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Реакція Геращенка на відставку Авакова
2 694 дні на посаді міністра внутрішніх справ України. Це 7 років, 4 місяці, 16 днів та ночей,
– написав заступник глави МВС.
Він подякував Авакову за "можливість працювати разом, навчатись та робити добрі справи на користь України".
Нагадаємо, Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.Зверніть увагу!
Відставка Арсена Авакова: що передувало
- У кріслі міністра Аваков пробув понад 7 років: його призначили ще в лютому 2014 року.
- Про те, що він "засидівся" на посаді періодично говорили активісти й окремі депутати.
- Влітку 2020 року українці виходили на протести, висловлюючи своє невдоволення роботою очільника МВС. Однак це не дало жодних результатів.
- У червні 2021 року чутки про відставку Авакова поновилися. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.
- Згодом в Офісі Президента спростували цю інформацію, назвавши її "традиційною політичною забавою".