7 років, 4 місяці, 16 днів і ночей, – Геращенко відреагував на відставку Авакова

13 липня 2021 , 19:32
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Джерело:

фейсбук Антона Геращенка

Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. На це вже відреагував його заступник Антон Геращенко. Він подякував колезі за можливість разом працювати та навчатися.

Геращенко прокоментував відставку Авакова, підрахував, скільки днів він був міністром та висловив свою подяку.

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2 694 дні на посаді міністра внутрішніх справ України. Це 7 років, 4 місяці, 16 днів та ночей,
– написав заступник глави МВС.

Він подякував Авакову за "можливість працювати разом, навчатись та робити добрі справи на користь України".

Нагадаємо, Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

Зверніть увагу!
Фракція "Слуга народу" планує ввечері 13 липня провести засідання щодо відставки міністра. А 15 липня таку кадрову зміну в уряді на позачерговому засіданні розгляне і Рада.

Відставка Арсена Авакова: що передувало


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Автор: Наталія Пристанська