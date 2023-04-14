Плани Патрушева й Герасимова саботувати війну і рак у Путіна: нове із "витоку" Пентагону

ЗМІ розкрили цікаві деталі ймовірного зливу "секретних документів" Пентагону. У них мовиться про розкол російського керівництва.

Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генерального штабу армії Росії Валерій Герасимов могли брати участь в саботажі військових дій. Вони намагались якнайшвидше закінчити війну між Росією та Україною.

Дивіться також "Витік" секретних даних: США вважають, що генсек ООН Гутерріш надто поступливий до Росії

Що передбачав їхній план

Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на Південь.

Видання зазначає, що для реалізації плану з припинення війни вони призначили дату, коли кремлівський диктатор Путін, який страждає від онкозахворювання, мав розпочати курс хіміотерапії і не зміг би впливати на те, що відбувається.

Однак Герасимов в останній момент передумав. До слова, в DW наголосили, що підтверджень цієї інформації їм знайти не вдалося.

Підозрюваного у витоку даних Пентагону затримали