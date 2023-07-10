Кинув тінь на долю Суровікіна: Герасимов вперше з'явився на публіці після заколоту Пригожина

Командувач окупаційних військ Росії Валєрій Герасимов вперше публічно з'явився після заколоту Пригожина. Поява Герасимова кинула тінь на долю генерала Сергєя Суровікіна, який також зник.

Герасимов 10 липня уперше з'явився на публіці після заколоту ПВК "Вагнера", пише 24 Канал. Відтак, інформація Daily Mail про нібито звільнення Герасимова вочевидь не підтвердилася.

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Герасимову замість Суровікіна доповідав начальник ПКС

Однак відео викликало не менше запитань. Герасимову доповідає начальник штабу повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов, а не головнокомандувач ПКС Сергєй Суровікін. Останній так і не з'являвся більше на публіці з 24 червня.

Герасимов вперше з'явився на публіці після заколоту Пригожина: дивіться відео

Зазначимо, що Віктор Афзалов доповів Герасимову нібито про "знищення чотирьох українських" ракет. Мовиться про інцидент з буцімто крилатою ракетою, яку було "збито" в районі Керчі.

За даними ЗМІ, у районі Керчі 9 липня пролунало кілька гучних звуків, схожих на "роботу" ППО. Звуки, схожі на вибухи, пролунали один за одним, близько 3 – 4 разів. Після цього на Кримському мосту утворилися великі затори.

Що сталося із Суровікіним