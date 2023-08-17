Нардепа Герасимова визнали винним у недекларуванні вілли в Іспанії, але він уникнув покарання

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав винуватим нардепа Артура Герасимова у декларуванні недостовірної інформації. Мовиться про віллу депутата від фракції "Європейська солідарність" в Іспанії.

ВАКС визнав Артура Герасимова винним у недекларуванні майна у декларації за 2020 рік. За вироком суду йому призначили 51 тисяч гривень штрафу із позбавленням права обіймати певні посади на 1 рік.

Дивіться також Нардеп Герасимов відмовився брати матеріали справи про маєток в Іспанії: показали відео

Герасимова звільнили від покарання

Також з нардепа стягнули 55 тисяч гривень за проведення експертизи.

"Суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366-2(Декларування недостовірної інформації) ККУ в редакції від 4 грудня 2020 року…", – заявила суддя під час оголошення вироку.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що у зв'язку із закінченням строків давності депутата звільнили від відбування покарання.

Судді ВАКС Оксана Олійник, Ольга Саландяк та Катерина Широка перекваліфікували дії Герасимова із нетяжкого злочину на проступок. Вирок протягом 30 днів може бути оскаржений.

Журналісти знайшли віллу Герасимова в Іспанії

У САП нагадали, що Герасимов не вніс до виправленої декларації за 2020 рік відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, розташовані в провінції Аліканте в Іспанії, загальною вартістю 252 тисяч євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

Як пише New Voice, версія захисту полягала в тому, що майно належить не Герасимову, а його матері. Сам нардеп не заперечує, що дійсно купив з дружиною будинок ще у 2013 році, щоб їздити туди відпочивати.

За декілька місяців нардеп подарував будинок матері на підставі договору дарування. За словами Герасимова, будинок довелося подарувати через те, що у 2011 – 2013 роках була дуже напружена політична ситуація і Герасимов мав багато контактів з представниками опозиції, які розповіли йому про ризики. Через це він усі свої активи переписав на батьків.

Додамо, що на початку 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозру Герасимову. Цьому передувало розслідування програми "Схеми", журналісти якої повідомили, що Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії.

У лютому 2023 року справу Герасимова передали до суду. САП зазначила, що 7 лютого 2023 року прокурор у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручив обвинувальний акт підозрюваному.