Колишнього канцлера Німеччини та друга Путіна Шредера госпіталізували в лікарню
- Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер був госпіталізований через "емоційне вигорання, з симптомами глибокого виснаження та нестачі енергії".
- Адвокат Шредера підтвердив госпіталізацію та закликав поважати приватне життя політика. Лікар політика заявив, що Шредер "не може впоратися з фізичним та психологічним стресом публічного допиту".
- Спекуляції про його здоров'я з'явилися після скасування його участі у розслідуванні щодо газопроводу "Північний потік-2".
Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до лікарні. Там 80-річний політик пройшов клінічне лікування через діагноз "емоційне вигорання".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал DPA, який цитує видання Handelsblatt.
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Що відомо про стан здоров'я Шредера
За даними німецького агентства, особистий лікар Герхарда Шредера поставив йому діагноз "сильний синдром вигорання з типовими ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії".
Медик також відзначив "знижену емоційну стійкість" ментального здоров'я ексканцлера Німеччини.
Після цього Шредер за порадою лікаря звернувся за медичною допомогою до однієї з лікарень.
Адвокат Шредера Ханс-Петер Хубер підтвердив ці факти журналістам. Від імені родини він попросив громадськість поважати приватне життя Шредера.
Варто зазначити, що спекуляції на темі здоров'я 80-річного Герхарда Шредера виникли після того, як він скасував свою участь у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу "Північний потік-2" в середині січня 2025 року. Зокрема, ексканцлер Німеччини мав дати свої свідчення щодо цього газопроводу.
Водночас лікар Шредера написав у заяві, що Шредер "ні зараз, ні в осяжному майбутньому не в змозі впоратися з фізичним і психологічним стресом тривалого – особливо публічного – допиту в слідчому комітеті". На думку медика, цей допит "ще більше погіршить здоров'я пацієнта і, в гіршому випадку, призведе до його нормального функціонування".
Чим відомий Герхард Шредер
- Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року, а після відставки очолив раду директорів оператора проєкту "Північний потік".
- З вересня 2017-го до травня 2022 року Герхард Шредер був головою ради директорів "Роснєфти". Він також відомий, як близький друг російського диктатора Владіміра Путіна.
- Ексканцлер Німеччини також розповідав, що Україна його нібито запрошувала стати "посередником" з російською владою. Шредер також заявляв, що, мовляв, США зірвали "мирні переговори" між Україною та Росією.