Ідіть в адекватні підрозділи, обирайте напрямок, – військовий закликав чоловіків до мобілізації

Азовець Богдан Цимбал ("Вог") говорить, що доки існує Росія, українці мають бути готовими до війни. Він сказав, що можна зробити для підтримки армії.

Є думка, що справа військових – воювати, а не рекламувати службу в армії. Про це говорить Оксана Бондаренко, начальниця інформаційно-комунікативного відділу 12 бригади "Азов".

Дивіться також Евакуація з Маріуполя, однолітки-зрадники та квартири "Азову": інтерв'ю з Героєм України Вогом

Як допомогти ЗСУ і чому "хата скраю" не працює

"Вог" акцентує: звільняти окуповані території доведеться самим українцям. У цьому марно покладатися на інші країни, навіть якщо йдеться про тривале перемир'я.

Росіяни не зупиняться, і, поки Росія є нашим сусідом, ми будемо воювати. Можливо, у майбутньому щось зміниться, але у тому вигляді, в якому вона є натепер, – це небезпека для нас. Якщо буде якась пауза – її треба використовувати для підготовки армії і мобілізації усіх ресурсів. Треба готуватися до нової війни. Наша територія окупована, і нам її треба буде звільняти. Ні США, ні будь-яка інша держава не вирішить питання територіальної цілісності нашої країни. Ось і все.

Якщо ж уявити, що війна закінчується просто зараз, то відповідь бійця така сама: доки існують Росія, Білорусь і Придністров'я, слід готуватися до війни.

Якщо ж сповідувати думку "моя хата скраю", то може статися так, що доведеться воювати, але вже у лавах російської окупаційної армії. Бо за свою державу треба боротися.

"Мені огидно, коли я приїжджаю додому і бачу здорових хлопців, які просто вигадали собі причини не йти служити. Ідіть в адекватні підрозділи, обирайте собі напрямок. Натепер у кожній сім'ї є знайомий чи родич в армії, можна спитати та порадитися, – можливості є. (...) Мені образливо, коли літні пані витрачають половину своєї і так не великої пенсії на донат українській армії, а здорові чоловіки просто живуть собі і ніяк не допомагають. Хоча я знаю багатьох хлопців, які в армії не служать, але допомагають іноді так, що і держава так зробити не може", – каже Богдан.

Він радить цивільним долучатися до вишколів, щоб розуміти, як поводитися зі зброєю і надавати домедичну допомогу. Також можна волонтерити або працювати на державному підприємстві, "яке робить щось корисне". Зрештою, що не менш важливо, можна правильно виховувати молодь – "щоб діти у дворі не грали в ухилянта і ТЦК".

"Якщо завтра фронт посиплеться, то ворог прийде до тебе, і варіантів інших не буде. Повториться Буча, Ірпінь, буде другий Маріуполь, і тоді багато хто прозріє, але буде запізно", – пояснює азовець.

Тож Богдан Цимбал наголошує: просто "жити класне життя" – не вихід. Слід допомагати Силам оборони та робити корисні речі для України, а не просто існувати.