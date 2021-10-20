"Герої ісламу": таліби пообіцяли подарувати родинам терористів-смертників гроші та землю

Представники "Талібану" назвали смертників "героями ісламу". Членам сімей терористів, які завдали удару по американських та афганських силах, пообіцяли подарувати гроші та землю.

Талібський так званий "виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ" Сіраджуддін Хакані запропонував родичам десятків терористів надати одяг та приблизно 112 доларів. У такий спосіб вирішили нагородити рідних "бомбардувальників-мучеників", які загинули за джихад.

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Посилення агресії в Афганістані

Такі коментарі Хакані можуть свідчити про майбутнє посилення екстремальної агресії в Афганістані, після захоплення влади талібами. Цей крок суперечить запевненням терористів у серпні 2021 року, коли вони захопили Кабул.

Раніше США та їхні міжнародні партнери попередили "Талібан", що не визнають новий уряд, якщо в країні процвітатиме тероризм та екстремізм. Таліби пообіцяли дотримуватися демократичних норм.

На початку жовтня 2021 року таліби заявили про переведення спеціального батальйону з бойовиків-смертників. "Ополчення Мансура" скерували охороняти кордони Афганістану з Китаєм і Таджикистаном.

Аби переконатися в тому, що нова влада Афганістану уникне радикалізації, офіційні представники Євросоюзу, США та терористів "Талібану" зібралися в жовтні на спільну зустріч. Водночас у Організації Об'єднаних Націй переконані, що країна може невдовзі опинитися у важкій економічній ситуації та потребуватиме гуманітарної підтримки.

Після захоплення влади талібами, США припинили мільярдні вливання активів у Афганістан. Міжнародні валютні організації також призупинили 75% усіх фінансових виплат, які надавали попередньому уряду.

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