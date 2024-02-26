"Геть з України": етнічні угорці отримують погрози, це російське ІПСО, – ЦПД

На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою. У них мовиться, аби представники цієї національності "забиралися геть з України". Втім, це є лише черговим "вкидом" російської ІПСО.

Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів". Однак це здійснюється з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини й Киргизстану.

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Чергове російське ІПСО

Центр протидії дезінформації повідомляє, що на номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України".

Втім, такі повідомлення – це чергова російська ІПСО. Вона має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів".

Такі дії здійснюються задля того, аби спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями.

Розуміючи, що українська сила — це єдність народу, Росія прагне розколоти українське суспільство,

– мовиться у повідомленні ЦПД.

Центр закликає громадян у випадку отримання таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.

Раніше у мережі поширювали ІПСО щодо сина Сирського: що відомо

21 лютого росіяни віднайшли в Австралії нібито "сина" Олександра Сирського, який підтримує російську агресію в Україну. Однак насправді ця людина не має родинних зв'язків з головнокомандувачем.

Пропагандисти поширювали відео з так званим "сином Сирського" – який насправді таким не є.

Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році.

Колишня дружина Сирського одружилася та 14 років тому переїхала до Австралії – разом з новим чоловіком та дітьми. Сам головнокомандувач ЗСУ не підтримує ніяких зв'язків з родиною.

Окупанти спекулюють на темі, що генерал народився у Володимирській області у Росії. Радник голови Офісу президента закликав не реагувати на ворожі вкиди, адже не варто оцінювати людину за тим, де вона народилася. Як зазначив Подоляк, доросла людина несе відповідальність за себе та свої вчинки – однак не може відповідати за інших.

Не давайте ворогу ввести себе в оману та керувати вашою свідомістю!