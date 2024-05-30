Український корвет ВМС "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші ходові випробування

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" у середу, 29 травня, пройшов перші ходові випробування. У мережі оприлюднили відповідні фото.

Новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), побудований на турецькому суднобудівному заводі RMK Marine, вийшов на перші ходові випробування. Про це повідомив турецький морський оглядач Enes Balcı у соцмережі Х та показав фото.

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"Гетьман Іван Мазепа" вперше вийшов на ходові випробування

На оприлюднених фотографіях видно, що корабель уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara.

Також на носі корабля видно відкриту кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, появу якого анонсували ще у березні 2023 року. Водночас над гелікоптерним ангаром встановлена 35-мм турецька зенітна установка Korkut.

По лівому та правому борту корвета встановлені 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP. Також корабель оснащений радаром системи управління вогнем, системою супутникового зв’язку, РЕБ тощо.

Згідно з оприлюдненими даними, українське судно також має радар для виявлення повітряних цілей. Експерти припускають, що на борту можуть бути торпеди Murene 90 Impact і протикорабельні ракети Harpoon або Atmaca.

"Гетьман Іван Мазепа" пройшов перші ходові випробування / Фото Enes Balcı

Нагадаємо, що у березні 2024 року українські військові проходили підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа", який тоді тільки-но будували у Туреччині.

Коли корвет вперше спустили на воду

Ще у жовтні 2022 року у Туреччині спустили на воду корвет ВМСУ "Гетьман Іван Мазепа". Участь в урочистій церемонії взяла перша леді Олена Зеленська, яка заявила, що судно "служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце".

Тоді Зеленська розповіла, що це ім'я для корвета обрав український лідер Володимир Зеленський ще у 2021 році. Тоді стартувало будівництво. "Гетьман Іван Мазепа" стане першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України.

Церемонію закладки провели у вересні 2021 року, а наприкінці грудня того ж року почали складати корпус.

Раніше планувалося, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням відбуксирують в Україну на добудову, однак через повномасштабну російсько-українську війну корабель добудували та оснастили у Туреччині.