Гетманцев анонсував "кадрові рішення" у податковій та поліції через контрабанду

У Державній податковій службі та Нацполіції проведуть кадрові зміни. За словами Данила Гетманцева, це буде наслідком боротьби з нелегальним ринком тютюну.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, за підсумками січня уже є кадрові рішення в найгірших областях щодо акцизу. Зміни будуть, як за лінією МВС, так і за лінією Податкової.

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Вже бачимо підвищення відрахувань від акцизного податку, – Гетманцев

Нардеп наголосив, що було встановлено "прозорий контакт" працівників податкової та Нацполіції. Мовиться про протидію реалізації підакцизних товарів.

Це ми розпочали у грудні. МВС це початок у листопаді. Ми вже бачимо підвищення відрахувань від акцизного податку. На жаль, з тютюнового акцизу серед трьох видів підакцизної продукції ситуація найгірша,

– пояснив Гетманцев.

Проте голова фінкомітету запевнив, що ситуація виправлятиметься.

Гетманцев зазначив, що законопроєкти щодо криміналізації товарної контрабанди розглянуть у другому читанні. Це компромісний варіант, до якого внесли правки.

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