У Гетманцева може бути конфлікт інтересів щодо голосування за відставку Разумкова
Джерело:24 канал
У Данила Гетманцева, який головує на засіданні Верховної Ради, може бути конфлікт інтересів щодо голосування за відставку Дмитра Разумкова.
Помічницею Гетманцева працює Марина Стефанчук. Це дружина першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Останній претендує на посаду спікера.
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Гетманцев заперечує наявність конфлікту інтересів
Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов. Однак Гетманцев проігнорував зауваження нардепа. Він стверджує, що ніякого конфлікту інтересів у нього немає.
На сайті Верховної Ради зазначили, що Марина Стефанчук справді працює помічницею Гетманцева, але на громадських засадах. Крім неї, у нардепа є ще 8 помічників.
Помічники Гетманцева / Скриншот з сайту Верховної Ради
Разумков та Гетманцев не поділили місце
Разумков хотів, щоб Гетманцев вів засідання з місця. Однак той мовчки підійшов та сів на місце, яким йому поступився віцеспікер Стефанчук. Разумков пожартував, що Гетманцев ще міг сісти на президентське місце.
Що відомо про відставку Разумкова
- Фракція "Слуги народу" ініціювала процедуру відставки Разумкова. Давид Арахамія доручив видати підписні листи для відкликання спікера.
- Зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади 4 жовтня. Того ж дня й запустили процедуру.
- Пояснювали це розбіжностями Разумкова із політикою партії "Слуга народу".
- 5 жовтня парламент відсторонив спікера від ведення засідань на 2 дні.