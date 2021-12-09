Гілкопад і зледенілі дороги: у більшості областей України буде ожеледь

Синоптики попереджають про ожеледь й ожеледицю в Україні до кінця доби 9 грудня та вночі і зранку 10 грудня. Негода зачепить більшість західних, північних областей, а також Вінницьку, Київ та область.

Правоохоронці також застерігають від падіння зледенілих гілок на тротуари. Варто бути обережними, бо гілки можуть також впасти на проїжджу частину, чи припарковані авто і пошкодити їх.

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Будьте уважні та обережні. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР,

– повідомляє поліція.

На час негоди водіям поліцейські рекомендують не ставити авто під деревами.

Як поводитись пішоходам

Патрульні радять йти тротуаром повільно, щоб не послизнутись і не впасти. Треба також бути пильними, проходячи біля дерев, що вкриті кригою.

Треба переходити дорогу лише пішохідним переходом, переконавшись, що немає машин, або що вони зупинились. Не варто перебігати слизьку дорогу, навіть якщо машин нема.

Взуття має бути з м'якою пористою підошвою, або й з шипами.

Негода в Україні

9 грудня негода в Україні знеструмила 148 населених пунктів. В епіцентрі опинилися відразу 5 областей. Як повідомляли рятувальники, причиною знеструмлення стали дощ та мокрий сніг.

Захід України продовжує засипати снігом. У Карпатах через хуртовини оголосили про значну сніголавинну небезпеку. У гірських районах на 9 грудня прогнозували заметілі. Головна загроза – на високогір'ях Івано-Франківщини та східній частині Закарпаття.

Ранок 8 грудня у Києві почався з серйозних заторів та відхилення від графіку громадського транспорту. Через дощ та морозну температуру за ніч проїзні частини міста покрилися шаром льоду.

На Буковині 8 грудня трапився прикрий інцидент. Автобус, який віз дітей зі школи додому, застряг посеред дороги через ожеледицю.

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