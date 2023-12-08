"Амністують", як і "Кухаря": Гіркін боїться повторити долю Пригожина

Колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) наразі перебуває у російському СІЗО. Терорист заявив, що очікує обвинувального вироку, але ще більше боїться, що його вб'ють.

Гіркін заявив про страх, що може повторити долю екслідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Заяви Гіркіна

Злочинець вважає, що спусковим гачком для його арешту стала зовнішня і внутрішня нестабільність Росії, те, що влада відчуває своє хитке становище.

Мій арешт стався місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я боюся, що замість звичайного кримінального покарання мене "амністують" так, як і Кухаря (Пригожина – 24 Канал),

– зазначив терорист Гіркін.

Чоловік також зауважив, що після винесення вироку для нього не залишиться місця на Землі, де б він визнавався законослухняним громадянином.

На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста,

– висловився Гіркін

Що відомо про злочинця Гіркіна: основні новини

21 липня російські ЗМІ повідомили про затримання Гіркіна за статтею про "екстремізм". Затримання Гіркіна нібито проводилося за заявою колишнього вагнерівця.

За даними росЗМІ, на терориста написали 12 заяв зі звинуваченнями в екстремізмі та дискредитації російської армії.

У 2022 році у Нідерландах суд у справі збиття літака рейсу MH17 присудив довічне ув'язнення Ігорю Гіркіну. Політолог Ігор Чаленко зазявив, що Стрєлков – це інструмент ФСБ Росії, який виконує всі їхні накази.

Проте дії терориста Гіркіна не перестають дивувати. Ігор Стрєлков-Гіркін вирішив балотуватися у президенти Росії навесні 2024 року. Відомо, що Гіркін заявив про своє "самовисування" кандидатом у президенти Росії у листі із СІЗО. Він переконаний, що "кращий" за Путіна.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розбився на літаку 23 серпня 2023 року. Літак, що належав Пригожину впав у Тверській області. Смерть злочинця підтвердили на російському телебаченні.