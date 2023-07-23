Зруйнував найважливіший міф для Путіна: за що насправді арештували Гіркіна

Ігоря Гіркіна затримали у вівторок, 21 липня, його звинувачують в екстремізмі. Є декілька припущень щодо того, чому Гіркіна арештували саме зараз.

Ігорь Гіркін уже дуже давно критикує російську владу, а в останні місяці серйозно "взявся" і за Владіміра Путіна. Але є два дописи, за які Гіркіна могли притягнути до відповідальності. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський.

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Міф про "спасітєля-Путіна" зруйнований

Допис у телеграм-каналі Гіркіна, який вартує особливої уваги, датований 18 липня. Він опублікований буквально за 5 днів до арешту Гіркіна. У дописі йдеться про те, що Путін при владі вже не перший десяток років – це "останній острівець легітимності та стійкості" Росії.

Мовляв, натомість скинути диктатора незаконним шляхом означає "успішно завершити справу тих, хто посадив "унікальну перевагу" на престол" свого часу.

В цьому дописі Гіркін порівняв Путіна з Єльциним. Тих, "хто його посадив" – мається на увазі дочку та зятя Єльцина, яких Путін називав винуватцями всього. Опозиціонерами до яких і "захисником російського народу" від яких Путін називав себе останні 10 років,

– наголосив Тимур Олевський.

Для Владіміра Путіна не таким образливим звучать коментарі, де його описують як кривавого правлінця. Ба більше, це йому навіть до вподоби. Але тут Гіркін пішов по тонкому льоду.

"Він не просто сказав, що Путін поганий. А що Путін – це наступник Єльцина. Для Путіна – це руйнація міфу про те, що він захисник Росії", – зауважив журналіст.

Можливо, саме це для Владіміра Путіна та Ігоря Гіркіна відповідно стало "точкою неповернення". Як наслідок, Гіркін – під вартою.

Тимур Олевський про причину арешту Гіркіна: дивіться відео

Могли засудити і не за критику Путіна

Інший важливий допис, про який зараз пишуть у російський ЗМІ начебто фігурує в матеріалах кримінальної справи, які "злили" в мережу. Правдивість документів наразі неможливо перевірити. Однак, росЗМІ поширюють інформацію, що той допис став причиною затримання Гіркіна.

Пишуть ще травневий допис, де мовиться навіть не про Путіна, а про невиплату коштів військовим в так званій "ЛНР". А їхні родичі, мовляв, кілька місяців не бачать виплат, тобто гроші вкрали.

Можу уявити, що такий допис став справжньою причиною порушення кримінальної справи. Тому що ми бачимо, що Путіна можна довго "сварити", а владу можна називати злочинцями. Але коли зачіпати тему грошей – тоді й починаються кримінальні справи, переслідування тощо,

– зазначив Олевський.

Наголосимо ще раз, що неможливо ствердити напевно, що у матеріалах кримінальної справи Гіркіна справді вказаний цей допис. Не можна виключити й те, що це лише вкид.

Гіркін – це воєнний злочинець

При цьому, варто зосередитись і на тому, про кого першочергово мовиться. Ігорь Гіркін – це не просто "мілітарі блогер", який щось пише про війну та владу в Росії.

Стрєлков-Гіркін не просто брав безпосередню участь у війні проти України у 2014 році. Його вважають одним із тих, хто був ініціатором початку війни на Донбасі. В цьому Гіркін, зрештою, зізнавався й сам.

У 2014 році Гіркін-Стрєлков з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Однак в ніч на 5 липня 2014 року після повного оточення силами АТО Слов'янська Стрєлков з бойовиками утік у Донецьк.

"Потрібно розуміти, що заарештували не "критика Путіна" – заарештували людину, винну в початку цієї війни. Арештували не "блогера", а кривавого вбивцю", – наголосив Олевський.

Ігорь Гіркін разом зі своїми бойовиками вбили горлівського депутата Володимира Рибака. Це одна з перших жертв на початку війни у 2014 році. Гіркін – це людина, яка вбивала та катувала волонтерів з Києва, які приїжджали на Донбас в той же час.

Зрештою, саме Гіркіна та двох його поплічників Гаазький трибунал визнав винними в збитті малазійського Боїнга MH-17. Внаслідок цього загинуло 289 осіб.

Гіркіна, як воєнного злочинця, мав би покарати Міжнародний кримінальний суд. Справжнє місце для нього – це Гаазький трибунал.

Арешт Гіркіна: коротко