У гирлі Дунаю підірвався плавучий кран, у Чорному морі – 13 бойових суден ворога, – ЗСУ

3 серпня 2022 , 02:56
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Джерело:

ОК "Південь"

На виході в Чорне море на невідомому пристрої підірвався плавучий кран. На щастя, наш екіпаж не постраждав.

Відповідну інформацію про 2 серпня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Також там розповіли, що ворог почав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

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Плавучий кран підірвався на невідомому пристрої 

На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої,
– мовиться в повідомленні ОК "Південь".  

Сили екіпажу повідомили, що пошкодження не критичні, а постраждалих нема.

"За допомогою портового штовхача кран повернули до пункту основного базування", – запевнило командування. 

російські окупанти тримають 16 ракет в Чорному морі

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах,
– відомо командуванню. 

Також відомо, що з цих 13 одиниць техніки:

  • 2 носії 16 ракет "Калібр";
  • а також 3 великих десантних кораблі.

Командування закликало людей зважати на загрозу 

Командування пояснило: "Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів, а в деяких районах і артилерійських обстрілів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".

"Якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін, переходьте в укриття. Шторм на морі триває, тож мінна небезпека у прибережних водах зростає", – попередило ОК "Південь". 

Людей закликали:

  • не наражати себе на небезпеку;
  • дотримуватись норм та обмежень правового режиму воєнного стану;
  • довіряти тільки перевіреним джерелам інформації та силам оборони.

Командування Півдня розповіло про ситуацію станом на 2 серпня

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Автор: Діана Квасневська