Гірше, ніж повномасштабна війна, – Арестович про можливі сценарії на Донбасі

Олексій Арестович вважає, що ескалацією на Донбасі бойовики можуть намагатися вплинути на міжнародну спільноту. Другий варіант – Росія хоче одноосібно встановити контроль так званих "миротворців" на цій території.
Джерело:UNN
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає такий розвиток подій дуже небезпечним.
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Ще один сценарій, гірший, ніж повномасштабна війна, – це коли вони за одну ніч перефарбовують каски на білі і говорять "ми – миротворці ОДКБ, які сюди прийшли, щоб захистити нещасний народ Донбасу від злих українських фашистів",
– повідомив Арестович.
За словами речника, у такому випадку розвиток подій може супроводжувати масштабна трагедія. Наприклад, теракт або масова загибель мирних жителів внаслідок обстрілів.
Арестович оголосив, що наразі українська сторона розглядає 2 можливих сценарії:
- спроба загострення ситуації на Донбасі з метою виходу на умовний "Мінськ-3";
- одностороннє введення "миротворців".
Що ще казав Арестович про загострення на Донбасі
- Україна розглядає лише варіант деокупації Донбасу дипломатичним шляхом. Наша країна не вбиватиме своїм громадян, щоб розв'язати конфлікт військовим шляхом. Однак Арестович наголосив: "Росія переходить до відкритих бойових дій, і ми відповідаємо".
- Окрім того, речник української делегації у ТКГ зауважив, що на режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили", адже юридично воно досі існує.
Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу