Гірська громада на Луганщині – під щільним вогнем окупантів: є загиблі та поранені

Вихідні 14 – 15 травня були дуже складними для мешканців Гірської громади на Луганщині. Російські окупанти постійно обстрілювали житловий сектор.

Що відомо про пекельні вихідні

Російські солдати щодня штурмують міста та селища Гірської громади. Голова Луганської ОВА назвав останні вихідні "пекельними" для місцевих мешканців.

Важливо На Луганщині окупанти забирають землю і майно людей у колгоспи, за відмову – розстріл, – ОВА

Окупанти намагаються прорватися:

у Тошківці,

Катеринівці,

Золотому.

Уся громада потерпає від артилерійських обстрілів. Масові руйнації житлового сектору, комунікації відсутні,

– розповів чиновник.

Від російських обстрілів загинула одна людина, ще 9 – постраждали. Усіх потерпілих евакуювали у безпечні місця. Також їм надали медичну допомогу.

16 травня з Гірської громади вивезли 7 людей, двоє з них мають поранення. Евакуація продовжиться й завтра, 17 травня. Влада закликає населення виїхати та не залишатися під постійними обстрілами.

"Бої не припиняються. Наполегливо прошу, хто залишився, – перебувайте в укриттях", – наголосив Гайдай.

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Скільки території Луганщини контролює Україна

За словами голови Луганської ОВА, лише 10% території області перебувають під контролем українського уряду. Це Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також села та містечка громад, околиці Рубіжного, Гірська громада, територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною. Решту, на жаль, захопили російські окупанти.

Зауважимо, що з 2014 року ворог контролював лише 30% території Луганщини. Гайдай вважає, що Збройні Сили України обрали правильну стратегію, адже вони відступили, щоб не розтягувати лінію фронту.

Найнебезпечнішим напрямком в регіоні є Сєвєродонецький. У селах поблизу міста тривають жорстокі бої. Водночас голова ОВА наголосив, що Сєвєродонецьк надійно захищений. Велика кількість російських окупантів та техніки не завоюють українське місто.

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