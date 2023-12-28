Поки одна зі сторін не видихнеться: президент Литви заявив, що війна в Україні стане виснажливою

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував поточну ситуацію у війні Росії, яку вона розпочала проти України. За його словами, якщо протягом найближчих місяців не відбудеться жодних змін, то війна стане довгою та позиційною.

Президент Литви Гітанас Науседа 26 грудня висловив сумнів, що Захід перестане підтримувати Україну. Він також додав, що у разі такого розвитку подій, на його думку, зросте загроза агресії з боку Росії для країн Альянсу.

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Науседа висловився щодо ситуації на фронті

За словами президента Литви, наразі війна уже є виснажливою та позиційною, попри попередні сподівання, що контрнаступ України змінить ситуацію.

Зараз ми повернемося до статусу-кво, вона (війна – 24 Канал) знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, нарешті, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну,

– сказав Науседа.

Водночас він вважає, що Росія намагатиметься перехопити ініціативу, а Україна максимально протистоятиме цьому. Однак, Гітанас Науседа запевнив, що у разі прориву фронту росіянами Україна не програє війну.

За його словами, Росія може продовжувати використовувати ресурси у війні з Україною, попри думку власного народу, а також надалі мобілізовувати людей. Він також наголосив на тому, що можливості інших держав більш обмежені, оскільки вони є демократичними суспільствами.

Все це ті фактори, але ще раз повторюю - не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України,

– наголосив литовський президент.

Науседа вважає, що Москва може демонструвати, що вона буцімто готова до переговорів, проте це лише "тактичні хитрощі".

Лідер Литви також зазначив, що лише Україна буде вирішувати, коли починати переговори з Росією.

Литва продовжує підтримувати Україну