Гладковський програв суд журналістам, які викрили корупцію в сфері оборони

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення щодо позову Ігоря Гладковського проти журналістів Bihus.Info. Служителі Феміди у цьому розгляді стали на бік розслідувачів.

Таке рішення судді ухвалили 16 лютого. Гладковський вимагав визнати недостовірним та спростувати розслідування про корупцію в оборонній сфері.

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Гладковський судився з журналістами після оприлюднення розслідування

Bihus.Info оприлюднили резонансну інформацію у 2019 році: мовилось про корупційні схеми в оборонному секторі. Активну участь у цьому, згідно з інформацією розслідувачів, брав Ігор Гладковський – син тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Одразу після того, як матеріал опублікували, Ігор Гладковський почав судитись з Bihus.Info. Справа пройшла через багато інстанцій.

Суди ухвалювали різні рішення

Так, у липні 2020 року Подільський райсуд столиці позов задовольнив, а вже трохи більше ніж рік потому Київський апеляційний суд скасував це рішення. Гладковському відмовили у його вимогах.

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Що відомо про Ігоря Гладковського: