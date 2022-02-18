Гладковський програв суд журналістам, які викрили корупцію в сфері оборони
Джерело:Bihus.Info
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення щодо позову Ігоря Гладковського проти журналістів Bihus.Info. Служителі Феміди у цьому розгляді стали на бік розслідувачів.
Таке рішення судді ухвалили 16 лютого. Гладковський вимагав визнати недостовірним та спростувати розслідування про корупцію в оборонній сфері.
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Гладковський судився з журналістами після оприлюднення розслідування
Bihus.Info оприлюднили резонансну інформацію у 2019 році: мовилось про корупційні схеми в оборонному секторі. Активну участь у цьому, згідно з інформацією розслідувачів, брав Ігор Гладковський – син тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Одразу після того, як матеріал опублікували, Ігор Гладковський почав судитись з Bihus.Info. Справа пройшла через багато інстанцій.
Суди ухвалювали різні рішення
Так, у липні 2020 року Подільський райсуд столиці позов задовольнив, а вже трохи більше ніж рік потому Київський апеляційний суд скасував це рішення. Гладковському відмовили у його вимогах.
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Що відомо про Ігоря Гладковського:
- Ігор Гладковський – син Олега Гладковського – одного з колишніх бізнес-партнерів 5-го українського президента Петра Порошенка.
- Олег Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО у 2015 році.
- 22-річний Ігор Гладковський, за інформацією журналістів, відповідав за постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами.
- Після оприлюдненого матеріалу НАБУ розпочало кримінальне провадження.
- У квітні 2021 року Ігоря Гладковського оголосили в розшук.