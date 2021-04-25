Росія – країна, що об'єктивно слабшає, – глава британської розвідки МІ6

У Великій Британії впевнено заявили, що сьогодні Росія є країною, яка "об'єктивно слабшає". Там також попередили Путіна про наслідки у разі вторгнення в Україну.
Джерело:The Sunday Times
Про це повідомив глава британської розвідки МІ6 Річард Мур в інтверв'ю виданню Sunday Times.
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Росія – країна, що об'єктивно слабшає, в економічному та демографічному плані. Це дуже складний період,
– сказав він.
Загострення на Сході України
Очільник МІ6 також прокоментував стягування російських військ до кордонів України. За його словами, Лондон і Вашингтон попередили Путіна про наслідки вторгнення.
Позиція Великої Британії та США щодо цього питання непохитна. Держави тісно координують свої дії з союзниками, аби переконатися, що президент країни-агресора отримує чіткі сигнали.Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наприкінці березня заявив, що Росія перекидає своїх військових і техніку до кордонів України та у тимчасово окупований Крим.
Через декілька тижнів, 22 квітня, країна-агресор повідомила про відвід своїх сил. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
Однак 23 квітня міжнародні розслідувачі поінформували, що техніка 41 армії Росії залишиться біля нашого кордону.
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