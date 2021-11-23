Глава держави вбивць, – розслідувач Bellingcat Грозєв про Путіна

Головний розслідувач організації Bellingcat Христо Грозєв назвав очільника Кремля Володимира Путіна "главою держави вбивць". Журналіст вважає, що російський лідер вже "давно перейшов рівень своєї компетентності".

Про своє сприйняття Путіна Грозєв розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Розслідувач також назвав президента Росії "главою держави, яка постійно бреше".

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Грозєв розповів про ставлення до Путіна

Христо Грозєв сприймає Путіна як "главу держави вбивць".

Журналіста запитали, чому політик, який розв'язав війну в Україні, досі є "рукопотисним у світі". Розслідувач назвав питання риторичним.

Він переконаний, що Путін повинен перейти щонайменше в категорію Олександра Лукашенка – "божевільного диктатора, якого якщо навіть люди визнають формально правителем, то уникають будь-якого спілкування з ним".

Думаю, має бути така кількість морального обурення, яке переважує прагматику. Але я цього не бачу,

– додав Грозєв.

Він уточнив, що найближчим до такого ставлення є президент США Джо Байден, який назвав Путіна вбивцею, а тоді сказав йому щось схоже у вічі. "Серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – наголосив журналіст.

Грозєв вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у результаті вона змінила свою думку щодо Росії.

Розслідування Bellingcat та Грозєва: що відомо