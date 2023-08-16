Розширить ескалацію чи припинить її: з чим до Білорусі прилетів міністр оборони Китаю

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 16 серпня прибув до Білорусі. Головна тема переговорів китайського посадовця та самопроголошеного лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка – виробництво РСЗВ "Полонез".

Заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що білоруський диктатор поки не може налагодити виробництво комплексів "Полонез". Китай може у цьому допомогти.

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Усе залежить від Китаю

Павло Латушко пояснив, що шасі під "Полонез" виготовляє Мінський завод колісних тягачів, який перебуває під санкціями. Усю "начинку", зокрема і ракету, робить Китай. Однак Пекін не поділився технологіями налагоджувальними схемами, тому поки не можуть налагодити виробництво. Росія поки відмовляється купувати ці РСЗВ, усе залежить від КНР.

За його словами, Лі Шанфу планують повезти на польові навчання на полігон. Можливо, Лукашенко хоче показати китайському міністру оборони проблематику та поговорити про розвиток співпраці.

Тому оборонно-промисловий комплекс буде головною темою. А друга тема – міністр оборони привезе Лукашенку якесь послання щодо дестабілізації ситуації на кордоні. Польща, Литва та Латвія дали сигнал, що буде, якщо Лукашенко не зупиниться. Думаю, що приїхала відповідь з Китаю для Лукашенка,

– вважає він.

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