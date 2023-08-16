Загроза не тільки Україні: про які ризики свідчить візит глави Міноборони Китаю у Росію

Глава Міноборони Китаю Лі Шанфу розпочав свій 5-денний візит до Росії та Білорусі. Лі Шанфу вже заявив, що Китай і Росія будуть розширювати військову співпрацю та натякнув на глобальне протистояння із Заходом.

Водночас західні аналітики в один голос стверджують, що США та Європа мають нарешті визнати, що Китай і Росія вже спільно ведуть холодну війну проти Заходу. Докладніше про зміст візиту китайського міністра оборони до Росії та Білорусі розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Китай заявляє про готовність до подальшої співпраці з Росією

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу розпочав свій 5-денний візит до Росії та Білорусі. Під час свого перебування в Москві Лі вже взяв участь у так званій конференції з міжнародної безпеки, на якій виступив із промовою, а також провів переговори з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу та двосторонні зустрічі з військовими керівниками Ірану, Саудівської Аравії, Казахстану, В'єтнаму та інших країн.

Важливо зазначити, що на тлі візиту Лі Шанфу до Москви Кремль проводить форум "Армія-2023" і намагається використати його для розвитку двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами.

Від самого початку в міноборони Росії заявили, що нібито на форумі присутні представники з понад 82 країн світу, які можуть милуватися зброєю з більш ніж 1500 підприємств російської оборонно-промислової бази.

І от саме на цьому форумі, як пише Інститут вивчення війни, міністр оборони Китаю генерал-полковник Лі Шанфу виступив, щоб відзначити російсько-китайське стратегічне співробітництво і заявити про готовність Китаю до подальшої співпраці.

Кремль закликає не боятися санкцій і ставати на сторону Росії

Водночас міноборони Росії представило на форумі кілька іранських безпілотників.

Диктатор Путін та його посіпака Шойгу зробили значною мірою шаблонні коментарі, які представляли російський уряд як такий, що ефективно відповідає російським зусиллям з нарощування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси як обмежені.

Це, на думку Кремля, має показати, що країнам варто гуртуватися разом, аби виступити проти Заходу. І за словами Кремля, в цьому може допомогти саме Росія.

Наприклад, Шойгу заявив, що нібито Росія розробляє десятки одиниць сучасного озброєння, а можливості російського і навіть застарілого радянського обладнання перевершують можливості західного.

А ще Шойгу додав, що нібито санкції Заходу пішли лише на користь й іншим країнам не варто їх боятися, адже це лише зміцнює внутрішнє виробництво. Це, звісно ж, брехня.

Але ключовий і небезпечний меседж від Шойгу звучав наступним чином: мовляв, українські ресурси і західні військові арсенали майже повністю вичерпані, а отже іншим країнам нібито не варто боятися приєднатися до Росії у її війні проти України.

Далі Путін та Шойгу по суті повторили свою стару маячню про те, що нібито саме Захід винний у війні в Україні, а також для більшого ефекту повторили риторику, звинувачуючи Захід у створенні нестабільності в Африці, Латинській Америці та Азії, й виступили за поглиблення російських оборонних відносин з цими країнами і створення "багатополярного світового порядку". Шойгу ще й спробував приплести до цього Тайвань.

Москва та Пекін створюють нові союзи, щоб протистояти Заходу

Втім, додаткового напруження у цій ситуації додає той факт, що на форумі був присутній і міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який фактично підтримав московську риторику.

Під час свого виступу на конференції з безпеки Шанфу заявив, що "спроби використати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться провалом".

Здавалося б, такі заяви вже лунали з Пекіна неодноразово, але місце його виступу відіграло дещо символічне значення з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нині експерти мізкують над тим, чого саме планує досягти Лі Шанфу під час свого візиту до Росії. Наприклад, видання Al Jazeera відверто вважає, що мета Москви та Пекіна – створити нові багатосторонні союзи нового типу, аби їх можна було протиставити Заходу, і насамперед США.

Зокрема, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що лідери Китаю та Росії підтримують стратегічну комунікацію різними способами з різних питань, а далі згадав про домовленості між Пекіном та Москвою ще у лютому 2022 року.

Водночас, аби надіслати ще один сигнал Вашингтону, міністр оборони Китаю пообіцяв зміцнити військові зв'язки з низкою країн світу, виключивши при цьому Європу.

Китай підриває спроби України та Заходу переманити на свій бік країни Глобального Півдня

16 серпня Лі Шанфу прибув з офіційним візитом до Білорусі і планує обговорити військове співробітництво. Як повідомили білоруські пропагандисти, Лі Шанфу пробуде в Білорусі три дні й спілкуватиметься з керівництвом білоруського оборонного відомства "для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".

Очікується, що китайський посадовець відвідає низку військових об'єктів у Білорусі. І, звісно ж, з цього приводу у багатьох вже закралися думки про те, що Китай може допомогти Росії зброєю у війні проти України, але не робитиме це напряму, а намагатиметься здійснювати такі поставки через Білорусь.

Отже, на жаль, але Китай та Росія помітно зміцнюють зв'язки, зокрема військові. І про це свідчить не лише приїзд китайського міністра оборони до Москви, але і спільні військові навчання.

Лі Шанфу у квітні вже зустрічався з Путіним, а на початку липня Пекін приймав головнокомандувача ВМФ Росії Миколу Євменова. На думку експертів, цим Китай справді заявляє, що підтримує Росію.

Мовляв, постачати зброю може і не збирається, але політично точно залишатиметься з Росією, що створює проблеми для України. Адже таке зближення може підірвати всі спроби України та Заходу переманити на свій бік країни Глобального Півдня. Або ж ті самі країни будуть готові підігравати Москві.

КНДР та Іран – інструменти в холодній війні Росії та Китаю проти Заходу

З іншого боку, не варто забувати ще й про такі країни, як Іран або Північна Корея, які так само можуть бути задіяні в китайській допомозі Росії.

Не так давно Шойгу відвідував КНДР, аби обговорити постачання боєприпасів. І саме після того диктатор Кім Чен Ин раптом почав готувати країну до війни і запевняти, що оборонна промисловість країни має значно збільшити обсяги виробництва.

У Держдепі США також заявляли, що мають інформацію про плани Росії розширити військову співпрацю з Північною Кореєю. Мовляв, Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу – Північну Корею та Іран.

Водночас аналітики видання The Hill пов'язують воєдино всі ці країни і запевняють, що насправді Китай та Росія вже ведуть відкриту війну проти США та Заходу в цілому, але Захід поки що не до кінця визнав реальність.

Мовляв, саме Китай та Росія за допомоги Ірану та Північної Кореї вже розв'язали низку війн, аби кинути виклик Заходу.