Глава МВС назвав райони у Києві, які зазнали найбільше руйнувань через удар Росії

Російські війська завдали чергового масштабного удару по Києву у ніч на 10 червня. Значних руйнувань зазнали 4 райони столиці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.

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Які райони Києва найбільше постраждали

Клименко зазначив, що ворог завдавав ударів по цивільній інфраструктурі. За його словами, у Києві відомо про 4 постраждалих внаслідок російської атаки.

Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони,

– повідомив Клименко.

Наслідки російської атаки по Києву / Фото ДСНС

До слова, голова РДА Кирило Фесик повідомив про загоряння на 1 – 2 поверхах багатоповерхівки в Оболонському районі, пошкоджено 18 квартир. Також відомо про щонайменше 1 постраждалого.

Також окупаційні війська випустили щонайменше 10 ударних БпЛА по Одесі у ніч на 10 червня. Внаслідок ворожої атаки загинули 2 чоловіків і постраждали дев'ять людей.