Глава Мюнхенської конференції засудив Німеччину через нерішучі дії проти Росії

30 січня 2022 , 11:59
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Джерело:

dpa

Все частіше лунають заяви про нерішучу позицію Німеччини щодо загрози вторгнення Росії в Україну. Через це країна вже втратила або ризикує втратити довіру багатьох партнерів.

Зокрема, Німеччина постала "в непривабливому, поганому світлі" перед США та іншими партнерами. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер.

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"Незграбність" Берліна у питаннях про спірний газопровід "Північний потік-2" та постачання зброї Україні призвела до того, що Німеччина постала у непривабливому, поганому світлі перед США та іншими країнами-союзницями,
– заявив він.

Ішінгер не приховував критики стриманості німецького уряду в кризі, яка виникла на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

Поведінка Німеччини грає на руку Росії

За словами політика, така реакція Берліна грає на руку Росії: Адже "коливання деяких німецьких політиків, природно, помітили в Москві".

Ішінгер також наголосив, що йому "стає страшно" від того, що останніми днями говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі Києві та пишуть у міжнародній пресі.

Зверніть увагу! Вольфганг Ішінгер у 2001 – 2006 роках був послом Німеччини у США.

Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх непоправними. Але шкоду репутації вже завдано,
– сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки.

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Автор: Оксана Княжик