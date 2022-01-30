Глава Мюнхенської конференції засудив Німеччину через нерішучі дії проти Росії

Все частіше лунають заяви про нерішучу позицію Німеччини щодо загрози вторгнення Росії в Україну. Через це країна вже втратила або ризикує втратити довіру багатьох партнерів.

Зокрема, Німеччина постала "в непривабливому, поганому світлі" перед США та іншими партнерами. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер.

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"Незграбність" Берліна у питаннях про спірний газопровід "Північний потік-2" та постачання зброї Україні призвела до того, що Німеччина постала у непривабливому, поганому світлі перед США та іншими країнами-союзницями,

– заявив він.

Ішінгер не приховував критики стриманості німецького уряду в кризі, яка виникла на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

Поведінка Німеччини грає на руку Росії

За словами політика, така реакція Берліна грає на руку Росії: Адже "коливання деяких німецьких політиків, природно, помітили в Москві".

Ішінгер також наголосив, що йому "стає страшно" від того, що останніми днями говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі Києві та пишуть у міжнародній пресі.

Вольфганг Ішінгер у 2001 – 2006 роках був послом Німеччини у США.

Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх непоправними. Але шкоду репутації вже завдано,

– сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки.

Німеччина відмовляється давати зброю Україні

Уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Там пояснювали, що експорт зброї у "кризові регіони" неможливий.

Позицію Берліна критикують інші країни Заходу. У Міноборони Латвії назвали це "ганьбою". Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що такий крок "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

Видання Spiegel закликало німецький уряд надати озброєння Україні. Адже попередня позиція влади викликає здивування не лише в офіційного Києва, а й в інших німецьких союзників.

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