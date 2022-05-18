Очільниця МЗС Британії підтримала ідею міжнародного трибуналу над Путіним

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон відкритий до ідеї міжнародного кримінального трибуналу над Володимиром Путіним та іншими російськими лідерами за повномасштабну війну в Україні.

Про це глава МЗС Британії сказала в ефірі Times Radio, повідомляє The Guardian. Вона заявила, що всі злочинці повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

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Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими воєнними злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом,

– сказала Трасс.

Уряд Великої Британії надіслав фахівців в Україну, аби ті допомогли зібрати докази воєнних злочинів російських військових проти цивільного населення України, а також порушення правил ведення війни. Опрацьовувати будуть все: від свідчень очевидців до відеодоказів.

Ліз Трасс розповіла, що говорила з українським урядом про трибунал та наголосила, що Британія відкрита до цієї ідеї.

"Ми відкриті до неї, зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі воєнні злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, напади на цивільних осіб", – заявила глава МЗС.

Британська політична діячка зазначила: якщо міжнародний трибунал допоможе покарати всіх винних у воєнних злочинах, то Велика Британія безперечно розглядає можливість його підтримки.

Гаазький трибунал: останні новини

Юрист-міжнародник Микола Гнатовський запевнив, що злочини росіян в Україні посягнули на найважливіші цінності, які є у людства. Вони не мають термінів давності. За них будуть обов'язково відповідати винні. І хоча це може зайняти певний час, але гарантовано це питання не зникне, поки воно не буде вирішене.

20 квітня, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив, що у Латвії існують юридичні підстави й можливості для притягнення до відповідальності президента Росії. Він зауважив, що, найімовірніше, це станеться заочно. Хоча існує можливість, що Росія сама видасть та засудить свого президента.

Очільник Міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що у зв'язку зі збройною агресією Росії в Україні вже 42 країни звернулися до Міжнародного суду в Гаазі. Причиною стали воєнні злочини російських військових під командуванням Путіна.

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