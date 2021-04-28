Глава МЗС Ірану даватиме пояснення через витік даних щодо авіатрощі літака МАУ

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звітуватиме перед парламентом через авіатрощу літака МАУ. Урядовець повинен пояснити, як стався витік інформації щодо розслідування.

Заслуховуватиме Заріфа комісія з питань нацбезпеки та зовнішньої політики іранського парламенту. Головна тема – "як файл просочився у ЗМІ".

До теми Україна не повірить будь-якій озвученій, але не підтвердженій версії, – МЗС про катастрофу МАУ

Запис з Заріфом оприлюдинили американські ЗМІ

Нещодавно видання The New York Times повідомило, що має у розпорядженні запис із Заріфом та журналістом Сайдом Лейлазом.

Начеюто слова іранського міністра свідчать про те, що у Тегерані з самого початку знали справжню причини авіакастрофи. Проте протягом перших днів тримали її в таємниці. Заріф стверджував, що опублікувати неправдивий звіт його змусило військове керівництво країни.

Данілов вважає, що літак збили навмисно

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов зяавив, що вважає, що Тегеран навмисне збив український літак. Адже таким чином зупинили ексалацію між Іраном та США. Тієї самої ночі, коли сталась катастрофа, іранські військові обстріляли американські військові бази в Іраку.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу