Глава МЗС Німеччини "відверто поговорила" з Лавровим про Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала діалог із главою аналогічного відомства Росії Сергієм Лавровим. Це сталося 14 грудня.

Бербок у соцмережах повідомила подробиці цієї розмови. Зокрема, вона наголосила Лаврову, що Росія не сміє порушувати територіальну цілісність України.

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Бербок говорила з Лавровим про Україну

Короткий звіт німецької сторони

Глава зовнішньодипломатичного відомства Німеччини у новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок 14 грудня спілкувалася телефоном із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Говорили серед іншого і про загрозу вторгнення російської армії в Україну.

Щодо телефонної розмови з російським міністром Сергієм Лавровим. Прагнула чесного та відкритого обміну думками. Не можна порушувати територіальну цілісність України. Потрібен прогрес у нормандському форматі,

– такими короткими фразами Бербок описала розмову з Лавровим у твітері.

Як оцінили розмову у Кремлі

У пресслужбі МЗС Росії не замовчали цю розмову, але подали її зміст зі своїми вже звичними цинічними акцентами (як-от про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі).

А ще заявили (вкотре), що Захід має надати Москві гарантії безпеки – не мало не багато, аж цілі юридично оформлені зобов'язання нерозширення НАТО на Схід.

Новій главі МЗС Німеччини надали розгорнуті роз'яснення щодо безальтернативності мінських домовленостей... А також потреби у впливі через це на владу України з боку Німеччини як країни-учасниці нормандського формату,

– написали росіяни.

Дипломатична активність навколо російської загрози триває

13 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше поговорив телефоном із німецькою колегою Анналеною Бербок – про Росію і "Північний потік-2".

Ось крайні важливі розмови тільки 14 грудня, у яких порушували цю тему:

Помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід поїхала до Росії, аби повідомити тамтешньому керівництву про занепокоєння США через силову ескалацію біля України. У переддень із помічницею Ентоні Блінкена зустрівся й глава МЗС України Дмитро Кулеба.

І цього ж дня Володимир Зеленський мав розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Політики обговорили безпеку України та мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

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