Перший закордонний візит: до Києва прибув новий глава МЗС Польщі

Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з офіційним візитом до Києва. До слова, це його перша закордонна поїздка на новій посаді.

Про це міністр повідомив у мережі Х. Деталі робочої поїздки він розголошувати не став.

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Перший візит за кордон. Вже там,

– повідомив Сікорський про робочу поїздку й опублікував світлину з центру Києва.



Новий глава МЗС Польщі прибув до Києва / Фото Радослав Сікорський

Як повідомляє RMF24, Сікорський має виступити перед українським парламентом. За попередніми даними, польський міністр у своїй промові заявить, що "відносини з Україною будуть найважливішим політичним викликом для нового уряду". Окрім того, як повідомляють польські ЗМІ, Сікорський також має зустрітися віч-на-віч з кількома українськими топполітиками. Втім деталі цих зустрічей не розкриваються з міркувань безпеки.

Зміна уряду в Польщі

У жовтні 2023 року у Польщі відбулися чергові парламентські вибори. За результатами голосування опозиційні сили здобули більшість і партії "Громадянська коаліція", "Польща 2050", Польська селянська партія та "Нова лівиця" 11 грудня призначили новим прем'єр-міністром Дональда Туска.

Туск змінив на посаді Матеуша Моравецького, який був прем'єром від 2017 року. Хоча партія "Право і справедливість", представником якої є Моравецький, й набрала більшість голосів на виборах, проте втриматися при владі президентській партії не вдалося.

Новий міністр Дональд Туск розкритикував політиків за розмови про "втому" від війни в Україні. Окрім того, він закликав Захід до "повної мобілізації", а також пообіцяв розв'язати проблему блокади на українсько-польському кордоні.

. Новий уряд Польщі Дональда Туска склав присягу 13 грудня. Радослав Сікорський раніше також обіймав посаду міністра закордонних справ у 2007 – 2014 роках.