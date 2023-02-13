Скандальний угорський глава МЗС Сійярто прилетів до Білорусі "говорити про мир" в Україні

Петер Сійярто прилетів до Мінська у понеділок, 13 лютого, щоб "представити мирну позицію" на переговорах білоруським главою МЗС. На його думку, зупинити кровопролитну війну Росії проти України можна лише "мирним шляхом".

Міністерство закордонних справ Білорусі написало, що у програмі угорського міністра "ряд заходів". Зокрема він має зустрітися з очільником МЗС Білорусі й міністром економіки.

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Сійярто каже, що готовий до критики стосовно його "мирної" позиції

Глава МЗС Угорщини повідомив, що очікує "дій в інтересах миру" від міжнародної спільноти. За його словами, закордонні партнери повинні уникати будь-яких кроків, які б могли спровокувати ескалацію війни.

Сійярто додав, що він готовий прийняти шквал критики за свою "мирну позицію", яку сьогодні представлятиме на переговорах у Мінську. Зауважимо, що за інформацією білоруського МЗС, угорський міністр сьогодні матиме переговори з главою МЗС Білорусі Сергієм Алейником та з міністром економіки Олександром Червековим.

Війна в Україні стає більш жорстокою і внаслідок бойових дій гине все більше людей. Тепер людські життя треба рятувати, і це можна зробити тільки з миром,

– вважає Сійярто

Зверніть увагу Сійярто заявив, що в Україні відбувається атака на угорців і попросив ЄС відреагувати

Позиція Сійярто щодо війни в Україні