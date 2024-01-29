Глава МЗС Угорщини Сійярто прибув на Закарпаття: почались перемовини з Кулебою та Єрмаком

Петер Сійярто вже прибув на Закарпаття та зустрівся з українськими посадовцями. На зустрічі присутні глава МЗС України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Орієнтовно об 11:51 29 січня глава ОП повідомив, що зустріч вже почалась. Українська сторона повідомила, що вони намагатимуться налагодити відносини, пише 24 Канал.

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Що відомо про зустріч Сійярто з Кулебою та Єрмаком

Андрій Єрмак повідомив про початок візиту угорської делегації. Він заявив, що разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрілись з главою МЗС та зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто з командою.

Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог,

– заявив Єрмак.

Своєю чергою в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що міністр Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпочали переговори в Ужгороді. Їхня мета – нормалізація українсько-угорських відносин.

Очільник МЗС Угорщини своєю чергою також підтвердив свій візит в Україну, зокрема – в Ужгород.

"Треба зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула собі колишні права", – заявив угорський політик Петер Сійярто.

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