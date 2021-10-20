Глава ОБСЄ закликала негайно розблокувати місію на Донбасі

Глава ОБСЄ Анн Лінде та генсекретарка Хельга Марія Шмід відреагували на блокування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Вони закликали негайно усунути всі перешкоди.

Реакція керівництва ОБСЄ на блокування роботи Місії

Керівництво ОБСЄ закликало всі сторони забезпечити оперативне виконання своїх зобов'язань. Лінде наголосила на важливості конструктивної взаємодії з метою деескалації та врегулювання ситуації.

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Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення,

– заявила глава ОБСЄ.

Вона додала, що для Місії мають бути забезпечені умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і висновків нормандського саміту.

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