Глава ОБСЄ закликала негайно розблокувати місію на Донбасі
Джерело:ОБСЄ
Глава ОБСЄ Анн Лінде та генсекретарка Хельга Марія Шмід відреагували на блокування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Вони закликали негайно усунути всі перешкоди.
Реакція керівництва ОБСЄ на блокування роботи Місії
Керівництво ОБСЄ закликало всі сторони забезпечити оперативне виконання своїх зобов'язань. Лінде наголосила на важливості конструктивної взаємодії з метою деескалації та врегулювання ситуації.
Важливо В окупованому Донецьку досі блокують місію ОБСЄ
Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення,
– заявила глава ОБСЄ.
Вона додала, що для Місії мають бути забезпечені умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і висновків нормандського саміту.
Бойовики блокують СММ ОБСЄ: що відомо
- 13 жовтня ЗСУ затримали на Донбасі російського бойовика Андрія Косяка, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- У відповідь окупанти пригрозили відмовою від мінського формату, якщо Косяка не відпустять.
- 15 жовтня російські найманці вийшли на протест проти місії ОБСЄ в Донецьку. Зокрема вони заблокували спостерігачів у готелі і ті не могли вийти з будівлі.
- 17 жовтня спостерігачів ОБСЄ заблокували вже у Горлівці. Відновити свою роботу місія змогла лише 19 жовтня.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, очікувати на покарання Росії за блокування міжнародних спостерігачів на Донбасі не варто. Адже ОБСЄ не може ухвалити жодне серйозне рішення без згоди Росії.
- Станом на 19 жовтня у Донецьку продовжують блокувати спостерігачів.