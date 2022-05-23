Глава Пентагону проводить "Рамштайн-2": до важливої для України зустрічі доєднались нові держави

У Пентагоні провели засіданні Контактної групи щодо військової підтримки України. На ній були присутні міністри оборони понад 40 країн.

Міністр оборони США Ллойд Остін подякував міністрам оборони 40 країн за присутність. Також він підкреслив прогрес, який досягнули після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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Відомо, що засідання було розподілене на 3 три блоки

В першому – обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

В другому – про військову допомогу, яку уже надали Україні країни-учасники.

В третьому обговорили, чого нині потребує Україна у війні з Росією.

До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України.

Крім того, були й нові країни-учасниці, яких не було під час минулої зустрічі – Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

Після російського вторгнення 24 лютого понад 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб допомогти Україні захистити себе,

– заявив Ллойд Остін.

"Сьогодні для нас велика честь бачити з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – додав Остін.

Допомага Україні від США: останні новини

Президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України.

Пані-посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова розповіла, на що саме підуть ці гроші. Першочергово їх використають на оборону. Також частину скерують на підтримку економіки та гуманітарні потреби.

Очікується, що в найближчому майбутньому США залишать у Європі близько сотні тисяч військовослужбовців, якщо тільки Росія не піде на ескалацію і не загрожуватиме Швеції, Фінляндії або членам НАТО.

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