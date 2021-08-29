Глава "Талібану" прибув до Афганістану на переговори
Джерело:Ariana News
Лідер "Талібану" мулла Хайбатулла Ахундзада прибув до Афганістану. Там ватажок терористів проведе перемовини про політичну систему у країні.
За даними ЗМІ, Ахундзада упродовж декількох днів перебував у районі Кандагару. Наразі ватажок терористів проводить переговори з іншими керівниками "Талібану".
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Темою переговорів є ситуація в Афганістані та формування майбутньої політичної системи.
Шер Мохаммад Аббас Станікзай – один з учасників переговорів – заявив, що терористи начебто планують сформувати систему, в якій представлять усі етнічні групи Афганістану.
Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками,
– наголосив Станікзай.
В України не може бути жодних відносин з "Талібаном"
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в України не може бути жодних відносин з талібами.
- Більшість країн світу визнали "Талібан" терористичною організацією.
- Посадовець також зауважив, що країна продовжить евакуацію своїх громадян з Афганістану.
- Україна увійшла до списку лідерів в евакуації людей з Афганістану. Станом на 29 серпня з Кабула до Києва вдалося евакуювати 650 громадян України та іноземців. Серед них – представники ООН та журналісти світових ЗМІ.