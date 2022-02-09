Контролюватиме навчання: начальник генштабу збройних сил Росії прибув до Білорусі
Джерело:міноборони Росії
Начальник генштабу збройних сил Росії 9 лютого прибув до Білорусі. Валерій Герасимов контролюватиме готовність російських військових до участі у навчаннях "Союзна рішучість".
Спільні військові навчання Росії та Білорусі стартують вже 10 лютого. Через це Кремль вже тривалий час стягує свою техніку та армійців на територію держави-сусідки.
До теми Щоб Росія і Білорусь розуміли, що відповідь буде болючою, – Огризко про навчання ЗСУ
Начальник генерального штабу збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов прибув до Білорусі для контролю готовності з'єднань та військових частин збройних сил Росії до участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість",
– мовиться у повідомленні.
Як відбуватимуться навчання
Російсько-білоруські навчання відбуваються у два етапи. Перший тривав до 9 лютого. Тоді відбувалося:
- перекидання військ,
- організація охорони важливих військових об'єктів,
- охорона держкордону у повітряному просторі,
- перевірка готовності та здатності повітряних сил прикривати важливі об'єкти на території Білорусі.
На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого проведуть самі навчання. Під час них військові вчитимуться "відбивати зовнішню агресію, а також протидіяти тероризму та захисту інтересів Союзної держави".
Росія стягнула у Білорусь безпрецедентну кількість військ
Кремль відправив у сусідню державу найбільшу кількість озброєння з часів Холодної війни. Через це у Європейському парламенті заговорили про можливу окупацію Білорусі. Депутати виступили за захист країни й її територіальну цілісність та незалежність.
Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після навчань планує закупити майже всю російську зброю. Мовляв, саме тому й заплановані тренування – аби білоруські військові навчилися користуватися новою технікою.
Це може вас зацікавити – як російські війська входили у Білорусь: відео