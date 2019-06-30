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      Богдан у День конституції розважався на концерті Пірожкова та Лободи, а потім усе пояснив: відео

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      Андрій Богдан на День конституції відвідав концерт Артура Пірожкова
      Андрій Богдан на День конституції відвідав концерт Артура Пірожкова / Офіційна сторінка Президента України

      У мережі з’явилося відео, на якому керівник Офісу президента Андрій Богдан відпочиває на виступі Артура Пірожкова та Світлани Лободи в київському нічному клубі. Сам Богдан згодом пояснив, що вважає російського виконавця "патріотичним хлопцем".

      Ролик розмістив телеграм-канал "УП. Off the record", вказавши на присутність Андрія Богдана.

      Цікаво: Афери Андрія Богдана: де насправді заробив гроші голова Адміністрації Президента

      Концерт відбувся в ресторанному комплексі Queen. На опублікованому відео видно, як всі в залі танцюють під пісню Артура Пірожкова (справжнє ім`я – Олександр Ревва). Андрій Богдан в цей час дивиться в свій смартфон.

      Однак у соцмережах також з'явились відео, на якому Богдан поводить себе більш розкуто. 

      Керівник Офісу президента Андрій Богдан прокоментував виданню theБабель відвідування концерту російської поп-зірки.

      Взагалі-то артист Олександр Ревва – громадянин України. Дуже патріотичний хлопець, 
      – пояснив Богдан.

      При цьому він зізнався, що не є шанувальником Пірожкова. У цьому клубі 28 червня, у день Конституції України нібито святкували весілля молодшої сестри співачки Світлани Лободи Ксенії. Сама співачка також поділилася світлинами з вечірки в соцмережах.

      Хто такий Артур Пірожков?

      Справжнє ім’я – Олександр Рева. Він учасник російського телепроекту Comedy Club, комедійний актор, шоумен, актор дубляжу. Народився в нині окупованому Донецьку. З 2006 року він займається акторською і концертною діяльністю в Москві. У 2019 став володарем російської премії "МУЗ-ТВ" за краще відео. Пирожкову приписують теплі взаємини зі Світланою Лободою.

      Що не так із призначенням Богдана очільником Офісу Президента (АП)?Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).

      Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.

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      Теги: Новини України Музика Світлана Лобода Новини політики Андрій Богдан Адміністрація Президента
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