Глави МЗС країн Балтії приїхали до Києва і зустрілись із Зеленським

Очільники МЗС Латвії, Литва та Естонії приїхали у Київ та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Також політики країн Балтії відвідали Ірпінь, де російські військові скоювали воєнні злочини.

Країн Балтії запропонували допомогти у відновленні соціальної інфраструктури

Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Естонії Евою-Марією Лійметс, міністрами закордонних справ Латвії та Литви – Едгарсом Рінкевичсом та Габріелюсом Ландсбергісом.

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Президент України висловив подяку країнам Балтії, які, за його словами, від початку війни першими підтримали Україну зброєю і на дипломатичному рівні.

Важливо не лише посилювати санкційний тиск, а й зберігати цілісність санкцій. Не маємо давати агресору змоги їх уникати та продовжувати фінансувати злочинну війну проти України,

– сказав Зеленський.

Глави МЗС країн Балтії зустрілися із Зеленським: дивіться відео

В Офісі Президента повідомили, що очільники МЗС країн Балтії наголосили на підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Повідомляється, що вони запропонували надати допомогу у відновленні об'єктів соціальної інфраструктури, які були зруйновані внаслідок війни.

У першу чергу, йдеться про школи та дитячі садки.

Міністри побували в Ірпені

Глави МЗС країн Балтії 6 травня побували у місті Ірпінь, що на Київщині. Саме там російські загарбники вчиняли воєнні злочини.

Про візит міністрів повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Це – представники тих країн, які й так потужно підтримують Україну у війні з російським агресором. Але після побаченого в Ірпені, я впевнений, ця підтримка стане ще масштабнішою,

– написав він у соцмережах.



Глави МЗС країн Балтії відвідали Ірпінь / Фото телеграм Маркушина



Глави МЗС країн Балтії відвідали Ірпінь / Фото телеграм Маркушина



Глави МЗС країн Балтії відвідали Ірпінь / Фото телеграм Маркушина

Країни Балтії підтримують Україну

Латвія, Литва та Естонія підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. У квітні президенти Польщі і країн Балтії зустрілися у Києві з Володимиром Зеленським.

Тоді український президент подякував за підтримку та заявив, що такі візити особливо важливі.

Зауважимо, що Естонія та Латвія разом з Канадою першими визнали дії Росії в Україні геноцидом українців.

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